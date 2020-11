All Together Now arriva alla sfida finale per i 10 concorrenti rimasti in gara. Tutte le anticipazioni super sulla puntata di stasera

La trasmissione di stasera si annuncia “super” per una serie di motivi che spingono a seguirla. Non solo la bravura dei concorrenti in gara, ma anche per l’atmosfera che si respira nel programma brillantemente condotto da Michelle Hunziker, coadiuvata da J-Ax Anna Tatangelo Francesco Renga e Rita Pavone. Senza dimenticare il muro dei Cento, composto da artisti e cantanti che con il loro giudizio, insieme a quello della giuria popolare, daranno la sentenza sul vincitore. Siamo arrivati al terzo appuntamento in programma per stasera 18 novembre, ma le attese sono già tante. Infatti c’è già odore di verdetti per i 10 concorrenti che sono rimasti in gara e che si sfideranno per la vittoria. Tante le storie che hanno emozionato la giuria del programma ma anche i telespettatori da casa. Scoperti bravi artisti che con tenacia e passione sono arrivati ad un passo dal successo.

All Together Now regala la possibilità di conquistare il premio di 50mila euro al vincitore, quindi sul palco di Michelle Hunziker si canta non solo per la gloria ma anche per un motivo ben preciso. Tra i tanti personaggi pubblici che hanno partecipato alle serate del programma c’è anche la bella ed affascinante Melita Toniolo. Che da Instagram ha voluto invitare tutti i suoi follower a non perdere la super puntata di stasera. Che vedrà come detto tanti bravi concorrenti in gara sfidarsi per il premio dei 50mila euro. “Vi aspetto stasera ad All Together Now” ha scritto la showgirl ed attrice di Treviso, che nell’occasione ha ricevuto anche tantissimi complimenti da parte dei follower per la sua bellezza e sensualità che non è passata inosservata. Insomma, un motivo in più per i telespettatori di guardare il programma, dove ci saranno anche tantissime bellezze da poter ammirare al Muro dei Cento.