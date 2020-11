Dopo i presunti tradimenti del concorrente del GF Vip alla fidanzata Giorgia con Selvaggia Roma, il programma Mattino 5 lancia un altro scoop sul vippone. Il fratello di Balotelli avrebbe frequentato un’altra ragazza per due mesi prima di entrare nella casa.

Il polverone sui suoi presunti tradimenti era già stato alzato da Selvaggia Roma, che a poche ore dal suo ingresso nella casa aveva fatto piccanti rivelazioni sul suo rapporto con Enock. L’influencer romana aveva raccontato ai coinquilini di aver baciato il fratello del calciatore all’interno di una discoteca, e di aver ricevuto numerose chiamate e messaggi dal 27enne che avrebbe voluto essere raggiunto in albergo alle 6 del mattino. Proposta che però la Roma racconta di aver declinato. Peccato però che il bel Enock in quel periodo era già fidanzato con l’attuale compagna Giorgia. Il concorrente del GF Vip, dal canto suo, nega tutto ma ammette che sul telefono dell’influener potrebbero esserci effettivamente messaggi arrivati dal suo telefono ma dichiara siano stati scritti da un misterioso amico. L’unica domanda che si pongono in tanti è perché questo fantomatico amico non corra in soccorso del gieffino, umiliato pubblicamente, lasciandolo in grande difficoltà e con parecchi problemi da risolvere con la fidanzata.

Ma non è finita qui. Questa mattina l’opinionista Biagio D’Anelli ospite a Mattino Cinque ha raccontato ai telespettatori di essere stato contattato da una ragazza di Bergamo che racconta di aver frequentato Enock tra gennaio e febbraio. Il ragazzo, sempre secondo il racconto della giovane, avrebbe omesso di avere già una relazione. La ragazza avrebbe scoperto solo successivamente che il fratello di Mario Balotteli era già occupato, rimanendoci molto male. I due secondo la bergamasca avrebbero anche passato una romantica giornata in un centro benessere della zona. D’Anelli ha dichiarato di aver già ricevuto del materiale a supporto della tesi di tradimento ma di essere ancora in attesa di alcune prove schiaccianti che dovrebbero inchiodare definitivamente il ragazzo.

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020

Non si prospetta quindi una nuova diretta facile per Enock che dovrà difendersi anche da questa nuova e pesante accusa di infedeltà. Solo ieri il fratello Mario Balottelli aveva pubblicamente difeso il fratello minore con un post dove lo definiva “intoccabile” e dichiarava che bisognerà che le persone si “prendano le proprie responsabilità fuori dalla casa”, e se i fatti di oggi fossero confermati, potrebbero essere le parole più azzeccate anche a riguardo del comportamento del suo adorato fratello.

