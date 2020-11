Wanda Nara prova a coprirlo, ma i fan non ci cascano: “Cosa nascondi nella mano?”

Wanda Nara continua la quarantena bollente nella sua villa di Parigi tra scatti bollenti e pose mozzafiato. Ma cosa nasconde questa volta?

La moglie di Mauro Icardi sta trascorrendo insieme alla famiglia una quarantena davvero bollente nella sua villa di Parigi. La situazione critica anche in Francia dovuta all’emergenza Coronavirus impone restrizioni e quarantene. Così la consorte dell’attaccante del Psg prova ad ingannare il tempo con una delle sue passioni, ossia quella della fotografia che risalta le sue curve mozzafiato che fanno sognare i suoi ammiratori. Non è la prima volta che accade in queste settimane che la bellezza argentina riesce a mettersi in mostra grazie alle sue qualità fisiche che non passano mai inosservate. Così da giorni i suoi follower, che sono oltre sette milioni sparsi nel modo, stanno avendo la possibilità di ammirarla e di potersi complimentare con lei a suon di like e commenti sotto ai suoi post.

Wanda Nara questa volta ha incuriosito i suoi follower con uno scatto irresistibile, che ha messo in evidenza ancora una volta il suo décolleté. Dal bagno della sua villa parigina è apparsa in una foto – probabilmente scattata nuovamente da qualche suo familiare – che ha risaltato tutta la sua sensualità. Soprattutto quelle curve bollenti che spesso fanno perdere la testa ai fan, e che ricevono piogge di consensi. Ma questa volta, dietro alla foto che sembra simile a quella postata qualche giorno fa, c’è un piccolo mistero. Nella mano sinistra l’argentina sembra voler nascondere dall’obiettivo un oggetto misterioso che non è sfuggito alla vista dei fan. “Cosa reggi nella mano” hanno commentato i follower sempre attenti sul web. In verità anche lavorando di zoom non si riesce ad individuare l’oggetto in questione, che sembra essere di colore rosa. Magari un rossetto, ma l’immagine è davvero poco chiara. Voi siete riusciti a capire di cosa si tratta?