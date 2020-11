Belen Rodriguez e il nuovissimo fidanzato Antonino Spinalbese fanno le prime prove di famiglia “allargata”. I due sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” durante un momento di relax al parco in compagnia del figlio di Belen.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Belen Rodriguez e il parrucchiere 25enne Antonino Spinalbese. Una relazione nata da pochissimo ma già ufficializzata con diverse foto su Instagram e soprattutto con le presentazioni in famiglia. La novella coppia infatti fa già le prove di famiglia allargata con il figlioletto della Rodriguez, Santiago. A soli sei mesi dalla separazione con Stefano De Martino i due appaiono felici e spensierati al parco con il bambino nato dal matrimonio con l’ex ballerino di amici. Secondo fonti vicine alla coppia Belen e Antonio sarebbero già molto uniti e vorrebbero presto creare una nuova famiglia. Per ora però appaiono sereni al parco con Santiago. Nell’ultimo mese pare che Spinalbese sia l’ombra della fidanzata accompagnandola a tutti gli appuntamenti di lavoro. E’ stato avvistato davanti alla scuola di Santiago e condividerebbe ogni istante della vita della Rodriguez.

Prima del secondo blocco lombardo, la coppia si è concessa un breve riposo a Barberino del Mugello vicino a Firenze, e nelle settimane successive hanno passato un week end d’amore sul Lago di Como, come pubblicato su diversi magazine di gossip. Pare che il 25enne si sia preso un periodo sabbatico, mettendo in pausa il lavoro di parrucchiere per dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione per la fotografia. Ad incoraggiare questa scelta sarebbe stata proprio la sua nuova fiamma.

La seconda crisi con Stefano De Martino era partita durante il primo lockdown e anche se i numerosi fan della coppia speravano che i due potessero tonare nuovamente insieme oggi sembrerebbe un’ipotesi quasi impossibile. La bella argentina infatti sembra totalmente innamorata del nuovo compagno e intenzionata a dare un taglio netto al passato. La relazione con il marito sembrerebbe definitivamente arrivata al capolinea. De Martino ha preso una casa vicino alla ex per essere il più possibile vicino al figlio Santiago, 7 anni, ma i rapporti tra i due ex coniugi sarebbero quasi nulli. Dal canto suo anche Stefano non è rimasto con le mani in mano e dopo numerosi flirt estivi, starebbe frequentando assiduamente la ex modella 40enne Mariacarla Boscono, ex del rapper Ghali.

