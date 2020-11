Vediamo insieme che cosa è successo nel programma condotto da Barbara D’urso, dove l’ospite ha dichiarato di essere stata con Flavio Briatore.

Il programma condotto da Barbara D’urso, ci ha spesso stupiti per i suoi scoop, e questa volta anche non è stato da meno.

Vediamo chi è l’ospite che ha lasciato senza parole dichiarando qualcosa di davvero particolare.

Barbara D’Urso scoop: l’ospite dichiara “Sono stata un flirt di Flavio Briatore”

La puntata che è andata in onda nella serata di ieri, ovviamente ha trattato anche il Grande Fratello Vip, ed in modo particolare lo scontro che continua ad esserci tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma.

Ma un’ospite in particolare ha rivelato qualcosa che nessuno si aspettava, stiamo parlando della bellissima Taylor Mega.

Ha dichiarato, infatti, che anni fa ha avuto un flirt proprio con Flavio Briatore, e Barbara ha immediatamente chiesto se era una cosa che si sapeva oppure no.

La bella Taylor ha dichiarato che era uscito su vari giornali, questa sorta di flirt che ha avuto.

Taylor ha continuato dicendo qualcosa anche sulla bella concorrente del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci.

Le parole che ha usato sono state le seguenti:

“Io non la conoscevo, ma ero in un hotel a Milano, lei è entrata nella hall e si è messa ad urlare contro di me “c’è anche lei, la ex..”adesso non mi ricordo perché sono passati anni ma mi ha urlato contro”

Il tutto è successo mentre Elisabetta e Flavio erano ancora sposati, ma per il momento non possiamo avere la replica da parte della bellissima inquilina del Grande Fratello Vip.

E voi cosa ne pensate di quello che è stato dichiarato nello studio da Barbara D’Urso? Seguite il programma Grande Fratello e nel caso chi è per voi un possibile vincitore di questa edizione?