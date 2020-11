Barbara D’Urso mai vista così: le foto al parco con il personal trainer

Spuntano le foto dei rari momenti di vita quotidiana di Barbara D’Urso: eccola mentre si allena a kick boxing al parco con il personal trainer.

È ormai risaputo come sia raro trovare fotografie che ritraggano l’amata presentatrice tv durante sprazzi della sua quotidianità. I suoi fan sono abituati a vederla nelle vesti di conduttrice di LIVE Non è la D’Urso, ma poco si sa della sua vita privata, anche perché è difficile trovare momenti in cui “pizzicarla” mentre non è in posa.

Ma ecco che arrivano delle fotografie, scattate dai paparazzi di Chi, che ritraggono Barbara D’Urso al parco impegnata in un intensivo allenamento di kick boxing con il suo personal trainer. Lo sport è praticato dalla conduttrice ormai da tempo, e le permette di mantenere la sua invidiata forma fisica, rimasta invariata negli anni.

Beccata al parco con il personal trainer

La nota conduttrice e attrice è raramente protagonista di servizi fotografici che la ritraggono fuori dagli studi televisivi, piuttosto preferisce far parlare di sé tramite i tanti selfie condivisi sui suoi social che la ritraggono impegnata in un’attività piuttosto che l’altra. Ma questa volta è lei la protagonista, è stata infatti “beccata” dai paparazzi del settimanale “Chi” in completo sportivo e struccata durante un allenamento con il suo personal trainer, che la sta seguendo negli allenamenti di kick boxing.

L’allenamento struccata

Ma anche con la tuta e struccatissima, Barbara D’Urso continua comunque ad essere un’eccezione di bellezza per la sua età di 63 anni. Il suo fisico da urlo non è infatti quello tipico di una sessantatreenne, al punto da fare invidia anche a chi di anni ne ha 20. Qual è il suo segreto? Movimento, tanto movimento. E lo sport. Dopo la danza, la sua ultima passione è il kick boxing, disciplina da combattimento di origine giapponese che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato. Un ottimo modo per scaricare lo stress quindi, oltre che mantenere il corpo allenato ed in perfetta forma.

Gli allenamenti dalla scorsa estate

Eccola nel post di seguito l’estate scorsa, durante una delle sessioni di allenamento dell’amato sport, sempre in compagnia del suo fedele personal trainer. #maifermarsi, #colcuore, aveva scritto in didascalia Barbara. Stesso sport, stesso personal trainer. Ma la D’Urso si è dovuta adattare, infatti gli allenamenti sono dovuti per forza di cose cambiare con le recenti strette dovute alle disposizioni del dpcm e le conseguenti misure di contenimento del Coronavirus. Non si fa certo scoraggiare, però, e il suo hastag #maifermarsi di questa estate lo conferma: neanche il virus la può fermare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

