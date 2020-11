Vediamo insieme che cosa è successo e perché Francesco Renga a fatto un qualcosa di particolare, e dolce, nei confronti di Anna Tatangelo.

I due ragazzi sono due bravissimi cantanti, che in questo momento sono impegnati in televisione con il programma All Together Now, e stiamo parlando di Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Vediamo insieme per quale motivo, inizia a girare una particolare voce sulla coppia.

Anna Tatangelo: il dolce gesto di Francesco Renga spiazza tutti

Nella giornata di ieri, è andata in onda una nuova puntata del super seguito programma condotto da Michelle Hunziker, ovvero All Together Now.

I giudici, in questa edizione sono cambiati, e possiamo trovare Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax.

Ma, ieri, sembra essere successo qualcosa di davvero particolare, che sta iniziando a far sognare i fan di due giudici in particolare.

Stiamo parlando di Anna Tatangelo e Francesco Renga, dove un suo particolare comportamento non è sfuggito ai più attenti.

Durante tutto il programma, Francesco continuava a dire ad Anna che era troppo buona con i vari concorrenti che si esibivano.

Ed in molti da casa, su i vari social hanno iniziato a chiedersi se Francesco Renga, ci stava “provando con Anna”, tantissimi i commenti dove si diceva di vedere bene questa nuova, possibile coppia.

Ma, forse hanno dimenticato un dettaglio, ovvero il bel Francesco Renga, al momento è impegnato con una donna, ovvero Diana Poli che non lavora nel mondo dello spettacolo.

Per il momento, i due diretti interessati non hanno commentato in alcun modo queste voci che stanno iniziando a circolare.

E voi cosa ne pensate di una possibile coppia formata da Anna Tatangelo e Francesco Renga? Avete seguito la puntata di ieri sera di All together Now?