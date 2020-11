Caterina Balivo ed il periodo non facile che sta attraversando: “Deve passare”

Caterina Balivo non sembra attraversare un periodo facilissimo, e lo ha evidenziato anche con una maglietta ironica che ha mostrato ai fan

La conduttrice napoletana è un personaggio amatissimo della televisione. Da anni gli spettatori rimangono incollati alla televisione grazie al suo carisma ed alla bravura che ha fidelizzato i suoi fan, che non hanno preso benissimo la decisione, probabilmente temporanea, di lasciare il lavoro e la tv. Anche lei probabilmente, come accade a tanti personaggi pubblici, ha voluto prendersi il suo anno sabbatico, e per tanti scelta migliore non poteva fare considerando quello che sta accadendo con l’emergenza Coronavirus nel nostro paese. E così, tra il disappunto generale dee fan ed i rimproveri dei follower su Instagram, la conduttrice si è rinchiusa tra gli affetti familiari ed aspetta tempi migliori e maggiormente propizi per un suo ritorno. In queste settimane appare alla ricerca di un qualcosa che le manca, e che probabilmente è dovuto alla situazione che tutti gli italiani stanno vivendo.

Caterina Balivo sta trascorrendo con la famiglia queste settimane difficili che ci stanno mostrando un emergenza senza precedenti. Anche al Sud nella seconda ondata i contagi ed i ricoveri sono in aumento. La conduttrice ha scritto molto spesso post che fanno riferimento alle criticità che ci circondano, mentre altre volte cerca di mascherare la sua paura e le sue ansie con post ironici che hanno l’obiettivo di smorzare i toni e provare a pensare al lavoro e ad un possibile rientro in televisione. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha indossato una maglia con un detto napoletano famosissimo, e che rispecchia il momento che tutta l’Italia sta attraversando. “Ha da passà ‘a nuttata” (“deve trascorrere la nottata”). Frase celebre di Eduardo De Filippo in Napoli milionaria che racchiude il senso di disagio presente e la speranza che dopo una nottata anche difficile si possa arrivare al sereno. Tanti i follower che si sono complimentati con lei per aver trovato in una sola frase il modo di sintetizzare quello che l’Italia sta vivendo.