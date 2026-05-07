Arisa accusata di usare Ozempic per dimagrire: la replica della cantante divide i social

La nuova forma fisica di Arisa scatena polemiche online, ma la cantante replica alle accuse con ironia e sarcasmo.

Negli ultimi mesi Arisa è tornata spesso al centro dell’attenzione non soltanto per la musica, ma anche per il suo aspetto fisico profondamente cambiato. La cantante si mostra oggi con un’immagine molto diversa rispetto al passato: più sensuale, più sicura di sé e con una silhouette decisamente più magra.

Un cambiamento che sui social non è passato inosservato. Anzi, nel giro di poco tempo sono arrivati commenti, supposizioni e accuse da parte di utenti convinti che dietro il suo dimagrimento ci sia l’utilizzo dell’Ozempic, il farmaco diventato famosissimo negli ultimi anni anche per la perdita di peso.

Il tema è ormai ovunque online. Basta una foto di un personaggio noto con il volto più scavato o con una forte perdita di peso perché partano immediatamente le ipotesi e le critiche. Ed è esattamente quello che è successo anche ad Arisa.

La replica ironica della cantante

A far discutere è stato soprattutto un post social in cui alcuni utenti parlavano apertamente di “Ozempic Face”, espressione ormai molto utilizzata sul web per indicare un viso più magro e segnato associato, spesso senza prove, all’uso del farmaco.

La cantante ha deciso di intervenire personalmente leggendo quei commenti e rispondendo con sarcasmo. Quando le è stato fatto notare che online c’era chi l’accusava di utilizzare Ozempic, la sua reazione è stata piuttosto netta: “Accusata da chi?”. Una risposta secca, ironica e anche infastidita, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

In molti hanno preso le sue difese, sottolineando quanto sia diventato facile commentare il corpo delle persone sui social, soprattutto quando si tratta di personaggi famosi. Altri invece continuano a discutere del suo cambiamento fisico, alimentando un dibattito che ormai coinvolge moltissime celebrità.

Le parole di Arisa sul suo nuovo rapporto col corpo

Intervistata dal Corriere della Sera, Arisa aveva già parlato del suo nuovo rapporto con l’immagine e con il proprio corpo. La cantante ha spiegato di sentirsi diversa rispetto al passato, anche dal punto di vista personale.

“Non sono più la caricatura con occhialoni e frangetta”, ha raccontato, spiegando di vivere oggi la propria femminilità in modo molto più libero e consapevole.

Sul dimagrimento, invece, ha parlato soprattutto di alimentazione e benessere personale. Ha spiegato di mangiare in modo più equilibrato rispetto agli anni passati, raccontando che prima tendeva ad avere abitudini molto più disordinate, con conseguenze sia sull’umore sia sul fisico.

Oggi, invece, dice di sentirsi meglio con se stessa e più a proprio agio anche davanti all’obiettivo delle macchine fotografiche. Una trasformazione che continua a far discutere, ma che per lei sembra rappresentare soprattutto un nuovo equilibrio personale.