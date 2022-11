Arisa bomba si è rifatta? La notizia è di quelle incredibili

La cantante, Arisa ha rilasciato una dichiarazione riguardo ai suoi ritocchini estetici, che ha spiazzato tutti quanti.

Arisa di recente ha espresso il suo pensiero riguardo ai ritocchini estetici. La cantante ha da poco compiuto 40 anni e rispetto all’inizio della sua carriera risulta molto cambiata, molti la accusano di essersi rifatta troppo, al punto di aver cambiato i connotati e ora finalmente la cantante risponde.

Sono molti personaggi famosi che hanno subito interventi estetici per correggere qualche difetto e non c’è nulla di male nel farlo e ammetterlo. I ritocchini più popolari sono quelli alle labbra, naso e seno.

Arisa confessa i ritocchini estetici

Non c’è nulla di male nel prendersi cura del proprio corpo, queste sono le parole di Arisa quando le si chiede cosa ne pensa dei ritocchini estetici. La cantante ha dichiarato più volte senza problemi di frequentare periodicamente centri estetici, sottoponendosi a vari trattamenti tra cui filler di vario tipo.

L’artista negli ultimi anni ha dedicato molto tempo alla cura del corpo e infatti è apparsa molto sexy e in gran forma rispetto all’inizio della sua carriera. Arisa ha sentito la necessità si valorizzarsi di più, per sentirsi a proprio agio e non c’è nulla di male in questo. D’altronde non è certo l’unica nell’ambiente a ricorrere a qualche ritocchino.

Sono molte le donne dello spettacolo che sostengono che non ci sia nulla di male nel migliorare il proprio corpo se questo può farci sentire meglio. Chiaramente però non bisogna esagerare mai, anche perché a lunga andare non fa nemmeno bene al corpo.

E bisogna dire che Arisa in questo periodo è bella più che mai, la possiamo vedere nei daytime di “Amici” e la domenica per la puntata. È in forma e sicura di se come non lo era mai stata prima. Anche sul suo profilo instagram possiamo vederla sotto un’altra luce, mette in mostra il fisico perfetto e invidiabile e i ritocchini si vedono ma poco. L’importante come dice lei è sentirsi bene nel proprio corpo anche se questo significa ricorrere all’aiuto del chirurgia o la medicina estetica.