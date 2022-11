La prossima Legge di bilancio sarà incentrata per gran parte sul tema della Flat Tax. Ma come funziona? Chi ne beneficerà maggiormente? Facciamo il punto su uno dei temi più dibattuti dell’ultimo periodo.

Flat Tax sì o Flat Tax no? È stato uno dei punti forti su cui hanno disquisito i maggiori partiti politici in vista delle ultime elezione. Come tutti sappiamo, è poi salita al governo Giorgia Meloni facendo pendere l’ago della bilancia sulla risposta affermativa. Ora la leader di Fratelli d’Italia dovrà incentrare le sue energie al fine di implementare questa proposta in un decreto legge.

Con ogni probabilità sarà inserita nella prossima Legge di bilancio con l’obiettivo di contrastare il sommerso, ovvero il non dichiarato. Ma come funziona questo nuova sistema? Chi ne beneficerà maggiormente? I lavoratori con Partita Iva o quelli dipendenti? Diamo un po’ di risposte su questo tema.

15% di tasse sui guadagni extra, la svolta della Flat Tax: ecco come funziona

La Flat Tax prevede l’introduzione di una tassa piatta del 15% in modo che lo Stato possa incassare più fondi ed i cittadini possano pagare di meno. L’idea che ne fuoriesce è la seguente “Pagare di meno ma pagare tutti”. Ma chi ci guadagna di più con questa mossa? Le prime simulazioni provenienti dal web descrivono che i maggiori beneficiari saranno gli individui con Partita Iva e con redditi molto alti.

Questo perché la Flat Tax non è progressiva come l’Irpef e dunque l’imposta non aumenta al crescere del reddito. Per quanto riguarda invece le aliquote, esse rimarranno invariate e così disposte:

23% per i redditi finno 15 mila euro;

per i redditi finno 15 mila euro; 25% per i redditi da 15 mila a 28 mila euro;

per i redditi da 15 mila a 28 mila euro; 35% per i redditi da 28 mila a 50 mila;

per i redditi da 28 mila a 50 mila; 43% per i redditi da 50 mila a 55 mila;

per i redditi da 50 mila a 55 mila; 43% anche per i redditi superiori a 55 mila euro.

Infine nonostante inizialmente si era esplicato che la Flat Tax avrebbe interessato anche gli individui con Partita Iva a regime forfettario, tale concetto è stato presto smentito dai fautori di questa nuova e probabile legge.