Andrea Sempio nell’occhio del ciclone: gli sviluppi sul caso Garlasco

Un paese che ricorda e discute, una storia che sembra tornare indietro. Il caso di Garlasco si riapre in modo inatteso, con Andrea Sempio nell’occhio del ciclone e una comunità che cerca un punto fermo

La Procura di Pavia ha illustrato a Sempio – che si è avvalso della facoltà di non rispondere – le presunte nuove prove in vista della chiusura indagini. L’impianto accusatorio, ancora da leggere negli atti completi, sposta lo sguardo: toglie dalla scena del 13 agosto 2007 la centralità di Alberto Stasi (condannato in via definitiva) e colloca Sempio, oggi 38enne, nella villetta di via Pascoli.

La difesa frena: quegli audio non sono confessioni, ma “commenti a trasmissioni tv”, dice l’avvocata Angela Taccia. L’avvocato Liborio Cataliotti aggiunge che il materiale non è ancora stato ascoltato integralmente: ogni soliloquio andrà “contestualizzato”.

Nel frattempo, Marco Poggi – fratello di Chiara Poggi – resta saldo. È stato sentito come testimone e ribadisce l’estraneità dell’amico: “Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea”. Gli hanno fatto ascoltare gli stessi audio. La sua posizione non cambia.

L’ipotesi di movente – tutta da provare – parla di un approccio sessuale respinto. Nelle carte storiche c’erano già riferimenti ai file privati sul pc di casa, alle “cartelle” e alle abitudini di Stasi. Documenti giudiziari successivi alla condanna hanno descritto un consumo “ossessivo” di materiale pornografico, con una catalogazione meticolosa. Un elemento che, per alcuni periti, spiegava il delitto. Oggi quella chiave torna in scena, ma in un copione diverso.

Intercettazioni e difesa: cosa c’è davvero negli audio

Gli inquirenti contestano a Sempio frasi registrate in auto nell’aprile 2025, con riferimenti a telefonate a casa Poggi, a “video”, a pen-drive. Non esistono, per ora, conferme pubbliche e complete dei contenuti: si parla di brogliacci con passaggi “non comprensibili”. La difesa sostiene che Sempio imitasse voci e rielaborasse ciò che sentiva in tv. Dati certi? Mancano. Valutazioni nette? Premature.

Sul fronte tecnico, l’incidente probatorio restituisce luci e ombre: una traccia genetica sotto le unghie di Chiara compatibile con la linea paterna di Sempio, ma non individualizzabile. Un “aplotipo parziale, misto e degradato”: in pratica, non attribuibile a una sola persona, né databile con precisione. Sulle impronte: nessuna traccia ematica sulla numero 10; la famosa “impronta 33” vive solo in foto. In positivo, resta il DNA di Stasi e della vittima sui resti della colazione, anche sulla cannuccia del tè.

Qui la storia si fa scivolosa. La nuova consulenza Cattaneo rivede l’ora della morte. L’autopsia iniziale fu monca (mancava persino una bilancia in obitorio); il rigor mortis non era ancora presente alle 14. Oggi l’orario verrebbe spostato più avanti, ma senza atti depositati resta un’indicazione non definitiva.

C’è poi la dinamica: i consulenti della famiglia Poggi riprendono un’ipotesi già discussa nel 2009. L’aggressione potrebbe essere partita in cucina, non all’ingresso. Un ex investigatore, Dario Redaelli, la rilancia: Chiara apre in pigiama, fa colazione, poi l’assalto. Un’immagine che mette i brividi perché è domestica, ordinaria, vicina.