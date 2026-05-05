IMU, TARI e multe stradali: arriva la nuova rottamazione delle cartelle

Sta arrivando una finestra che potrebbe cambiare il rapporto tra cittadini e cartelle: breve, concreta, finalmente comprensibile.

Capita di rimandare. Un’IMU non pagata in pieno, la TARI accantonata “finché non si sistema il lavoro”, una multa stradale che raddoppia mentre la vita corre. Le cartelle crescono, gli interessi pure. Ogni tanto, però, lo Stato riapre il tavolo: è la rottamazione, quella che cancella sanzioni e mora e ti lascia saldare solo il capitale.

Questa volta la novità è più ampia. L’ipotesi di estendere la definizione agevolata ai debiti verso i Comuni e, in parte, alle Regioni ha ottenuto il via libera tecnico del MEF. Gli emendamenti al decreto fiscale, in esame in Commissione Bilancio del Senato, puntano all’approvazione entro il 26 maggio. Non è tutto chiuso: finché non c’è il testo definitivo, restano margini di modifica. Ma il perimetro è chiaro.

Cosa cambia per i tributi locali

L’idea è portare sul territorio lo stesso meccanismo già usato a livello nazionale. Con un tassello in più: coinvolgere direttamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la gestione operativa, così da superare le difficoltà dei singoli enti. L’ANCI ha spinto in questa direzione per ridurre le disuguaglianze tra città vicine e cittadini con problemi identici.

Se approvata, la misura riguarderà i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I Comuni dovranno comunicare l’adesione entro il 30 settembre. Dentro ci finiscono i carichi locali più comuni: IMU, TARI, imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni, canoni patrimoniali (suolo pubblico e pubblicità), sanzioni per violazioni al Codice della Strada, oltre a tributi regionali come il bollo auto dove previsto.

Il vantaggio? Paghi il dovuto “secco”, senza sanzioni e interessi. Restano a tuo carico le spese di notifica e gestione e un piccolo contributo procedurale tra 2 e 4 euro. Esempio concreto: una multa del 2018 finita a ruolo si chiude versando l’importo originario, più le sole spese amministrative. Niente più raddoppi per effetto di mora e sanzioni.

Scadenze e come prepararsi

Intanto corre anche la finestra nazionale, la cosiddetta rottamazione quinquies: per i debiti 2000-2023, si potrà pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o a rate fino a un massimo di 54 versamenti bimestrali, con prime scadenze al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026. Dal 2027 il calendario prosegue fino al 2035. Sulle rate scatta un interesse del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026, e ogni rata non può scendere sotto i 100 euro.

Come muoversi senza ansia:

Verifica l’“estratto di ruolo” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e controlla le date di affidamento.

Segna le scadenze e valuta se il tuo Comune aderirà alla nuova procedura (decisione attesa entro il 30 settembre).

Prepara un budget realistico: rata minima, flussi in entrata, margine d’emergenza.

Conserva le ricevute: nella definizione agevolata conta la puntualità, più del solito.

Nel mio quartiere, il barista tiene una vecchia cartella TARI dietro al registratore, come un promemoria scomodo. Mi ha detto: “Se me la fanno chiudere senza quei surplus, dormo meglio”.