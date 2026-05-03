Alex Zanardi e quell’idea di felicità che va oltre lo sport e resta dentro le persone

Non è solo una storia di sport, ma di rinascita, curiosità e felicità che continua a parlare anche a distanza di anni.

Il primo ricordo che molti hanno di Alex Zanardi non è una gara, né una medaglia, ma il suo sorriso. Non era costruito, non era di circostanza. Era qualcosa che coinvolgeva davvero, che metteva a proprio agio e che, in qualche modo, faceva sentire tutti un po’ più leggeri.

Quando gli chiedevano cosa fosse la felicità, non rispondeva con una definizione precisa, ma iniziava a raccontare una storia, come se le emozioni si potessero capire meglio così, attraverso immagini e momenti vissuti.

Ed è proprio questo che lo ha reso diverso: non solo quello che ha fatto, ma il modo in cui ha scelto di raccontarlo e condividerlo.

Quando tutto cambia e serve trovare un senso

Ci sono eventi che segnano una linea netta tra prima e dopo. Nel suo caso è stato un incidente durissimo, di quelli che sembrano togliere tutto in un attimo. Eppure, dentro quella frattura, lui ha trovato qualcosa che pochi riescono a vedere: una possibilità.

Ha parlato di quell’evento come della “più grande opportunità” della sua vita. Una frase che può sembrare difficile da accettare, ma che nel suo caso non era retorica. Era un modo concreto di affrontare la realtà, di non restare fermo dentro il dolore, ma di trasformarlo in qualcosa di diverso.

Non ha mai negato quello che è successo. Ha semplicemente scelto di non lasciare che fosse la fine della sua storia.

Quella curiosità che ha cambiato tutto

C’è un episodio semplice, quasi casuale, che racconta molto di lui. Una sosta in autogrill, uno sguardo che si posa su un mezzo sconosciuto caricato su un’auto. Una domanda, fatta senza pensarci troppo: “Cos’è?”.

Era una handbike. Da lì nasce qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare davvero. Non un progetto studiato, ma una curiosità che si trasforma in passione, poi in impegno, poi ancora in risultati straordinari. In poco tempo, quella scoperta diventa parte della sua vita, fino a riscrivere completamente il modo in cui lo sport paralimpico viene percepito e vissuto.

Le vittorie, ma soprattutto il percorso

Le medaglie ci sono, eccome. Mondiali, Paralimpiadi, imprese che sembrano quasi impossibili se raccontate tutte insieme. Ma il punto, per lui, non era mai solo vincere.

Spesso ripeteva che non si allenava per ottenere trofei, ma che i trofei arrivavano come conseguenza del lavoro fatto. Al centro c’era sempre il percorso, la fatica, la voglia di mettersi alla prova.

C’è un’immagine che resta impressa: sta per tagliare il traguardo di una gara importante, sa che sta per vincere, eppure dentro di sé prova anche una strana malinconia.

Non perché non fosse felice, ma perché sapeva che quel momento sarebbe finito e che avrebbe dovuto trovare una nuova direzione. È questo che lo rende un simbolo: non si fermava mai davvero.

L’ironia come forza silenziosa

Anche nei momenti più intensi, non perdeva mai la capacità di sorridere, spesso con una ironia disarmante. Era il suo modo per ridimensionare la paura, per non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà.

Non era superficialità, ma una forma di equilibrio. Un modo per restare dentro le cose senza esserne schiacciato. E questa leggerezza, in fondo, era parte della sua forza.

Quello che ha lasciato agli altri

Forse però il segno più grande non sta nelle imprese sportive, ma in ciò che ha costruito per gli altri. Con il progetto Obiettivo 3, ha dato a tante persone con disabilità la possibilità di avvicinarsi allo sport, di immaginarsi in movimento, di riscoprire un pezzo di sé.

All’inizio erano pochi. Poi sono diventati sempre di più, fino a trasformarsi in una realtà concreta, capace di cambiare davvero delle vite. Non solo ciclismo, ma anche altre discipline, nuove esperienze, nuove opportunità.

Era un modo per dire, senza troppi discorsi, che qualcosa si può sempre ricominciare.

Una storia che resta

C’è un racconto che forse spiega meglio di tutto chi fosse davvero. Un padre, una bambina, un paio di scarpe comprate per la prima volta perché, finalmente, poteva provare a stare in piedi.

Lacrime, ma di gioia. Ecco, dentro quella scena c’è tutto: la capacità di vedere possibilità dove altri vedrebbero solo mancanza, di riconoscere la felicità nei dettagli più semplici, di dare valore a ciò che spesso si dà per scontato.

Per questo la sua storia continua a restare. Non perché sia perfetta, ma perché è profondamente umana.