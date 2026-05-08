Bere caffè appena svegli può essere un errore: cosa succede davvero al corpo

Quella tazzina appena aperti gli occhi potrebbe non aiutare davvero come pensiamo: il corpo segue tempi precisi.

Per molte persone il caffè è il primo gesto della giornata. Appena aperti gli occhi si va in cucina quasi in automatico, come se il cervello avesse bisogno di quella tazzina per iniziare a funzionare.

Secondo diversi esperti, però, bere caffè immediatamente dopo il risveglio potrebbe non essere la scelta migliore. Il motivo riguarda soprattutto il cortisolo mattutino, l’ormone che aiuta naturalmente il corpo a svegliarsi.

Perché il momento del caffè conta davvero

Nelle prime fasi della mattina il nostro organismo produce già sostanze che aumentano attenzione ed energia. Inserire subito caffeina potrebbe quindi avere un effetto meno utile del previsto.

Alcuni specialisti consigliano infatti di aspettare almeno 30-60 minuti dal risveglio prima di prendere il primo caffè. In questo modo la caffeina lavorerebbe in modo più efficace senza sovrapporsi completamente ai meccanismi naturali del corpo.

Naturalmente ogni persona reagisce in modo diverso. C’è chi tollera bene il caffè a stomaco vuoto e chi invece avverte nervosismo, acidità o un improvviso calo di energia più tardi.

Quanto conta l’abitudine quotidiana

Il problema non è il caffè in sé. Consumarlo con moderazione può avere effetti positivi su concentrazione e attenzione. Il punto è evitare un rapporto troppo automatico e dipendente.

Se il primo caffè arriva appena svegli e il secondo già dopo poco, il rischio è creare una routine fatta di picchi e cali continui.

Anche l’idratazione ha un ruolo importante. Dopo la notte il corpo ha bisogno prima di acqua. Bere un bicchiere appena alzati può aiutare più di quanto si immagini.

Il caffè resta uno dei piccoli piaceri quotidiani più amati dagli italiani. Cambiare leggermente orario, però, potrebbe renderlo persino più efficace.