La coppia composta da Anna Ascione e Gennaro Mauro non era riuscita a superare i propri problemi e si era detta addio alla fine del reality dei sentimenti Temptation Island, per incompatibilità caratteriale. Oggi spunta l’ipotesi che Anna sia innamorata del tentatore Mario.

Li avevamo lasciati al falò di confronto dell’ultima edizione di Temptation Island. Anna Ascione e Gennaro Mauro alla fine non erano riusciti a risolvere i problemi della loro relazione e avevano deciso di lasciarsi definitivamente. Gennaro sembrava provare ancora un sentimento per la bionda napoletana, che invece era risoluta nella sua scelta. Già all’epoca del reality di canale cinque c’era qualcuno che insinuava che la scelta di Anna non fosse stata fatta, come detto da lei, per i problemi di incompatibilità con il fidanzato, ma bensì per la cotta che la napoletana si sarebbe presa per il tentatore Mario Alfano. Dopo la fine del programma dei due ex fidanzati non si era saputo più nulla ed entrambi avevano preferito non rilasciare dichiarazioni. Ieri però a seguito di alcune segnalazioni fatte ad Anna, su pesanti insinuazioni rilasciate nelle ultime ore dall’influencer partenopea Deianira Marzano, ha deciso di intervenire e raccontare la sua verità.

Secondo la Marzano tra Anna e il tentatore Mario ci sarebbe una storia d’amore. In risposta alle accuse la Ascione ci tiene a precisare di non aver concluso la relazione di sei anni con il fidanzato per un’altra persona ma per i comportamenti inaccettabili di Gennaro. Secondo Anna infatti le sarebbero state dette cose dentro e fuori dal programma che nessuna persona dovrebbe mai permettersi di dire, soprattutto l’uomo che dice di amarti. Per questo motivo la Ascione avrebbe deciso di lasciare il compagno. I due ex, come dichiarato dalla napoletana non si devono ne sentono più da moltissimo tempo. Non si può dire lo stesso per il compagno di avventura, Mario Alfano, sul quale la bionda non si sbilancia, descrivendolo come una persona che è stata capace di apprezzarla. Secondo alcuni testimoni però i due sarebbero stati avvistati insieme più di una volta .

Sui social compare anche un selfie che la ritrae con il bel ex tentatore. Sembra proprio che in Alfano, Anna abbia trovato qualcosa di più che un punto di riferimento. Non si sa se sia nata veramente una relazione d’amore ma dalle parole della neo single si intuisce che qualcosa c’è! Come lei stessa racconta, Mario è riuscito a capirla realmente!

