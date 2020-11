Milly Carlucci ha deciso di fare chiarezza: così è intervenuta in diretta telefonica nella puntata di Storie Italiane, per dire ufficialmente che la situazione è sotto controllo. A Ballando con le stelle “Nessun contagio tra i ballerini”. Ecco i dettagli

Milly Carlucci ha deciso di fare chiarezza: così è intervenuta in diretta telefonica nella puntata di Storie Italiane, per dire ufficialmente che la situazione covid è sotto controllo. A Ballando con le stelle “Nessun contagio tra i ballerini”. Proprio parlando della finale dello show, la conduttrice nel collegamento telefonico con la collega Eleonora Daniele, ha voluto chiarire i rumors e i gossip che girano in rete. “Non ci sono stati contagi da ballerino a ballerino. I casi positivi che abbiamo avuto sono arrivati dall’esterno, quindi l’abbraccio del ballo non ne ha causati” ha dichiarato Milly, riferendosi sia a Samuel Peron che a Maykel Fonts.

Ma la Carlucci ha ammesso che comunque la preoccupazione del contagio c’è stata, ma che sono sempre stati attenti alle regole relative al covid infatti al telefono ha aggiunto: “In studio abbiamo sempre usato le mascherine del tipo più pesante, ma abbiamo avuto comunque la preoccupazione che qualcuno potesse prendere il virus”. “Quest’anno, comunque, è successo di tutto e di più a Ballando, veramente” ha sottolineato poi la Carlucci al telefono con Eleonora Daniele “E’ stata un’edizione di Ballando sofferta quella di quest’anno ma, come tutte le cose sofferte, una volta arrivati in fondo c’è più soddisfazione perchè hai veramente conquistato ogni centimetro. Ogni passo ogni giorno lo abbiamo combattuto e vinto, ma dobbiamo ancora fare la finale eh!”.

Infatti in relazione alle varie difficoltà il pubblico potrà ben ricordare che in questa edizione ci sono stati vari infortuni, e varie infezioni causa Covid 19, ma nonostante tutto, il cast è arrivato alla puntata finale, dove verrà decretato il vincitore del programma. Sembrava andare tutto nel migliore dei modi, ma come ha dichiarato la stella Milly Carlucci tramite il suo profilo social di Instagram, per una coppia la finale è molto a rischio e potrebbe addirittura saltare. Il motivo? Il ballerino Maykel Fonts, ovvero il maestro di Alessandra Mussolini, ha accusato un malessere nella giornata di domenica. Sono stati eseguiti vari tamponi, ed i primi due sono risultati negativi, mentre il terzo è risultato positivo al Covid-19.