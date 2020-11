Vediamo insieme che cosa è successo, nuovamente e quale coppia, dovrà saltare la puntata finale causa Covid.

Il programma condotto da Milly Carlucci è davvero molto amato e seguito, stiamo parlando ovviamente di Ballando con le stelle.

Ma vediamo meglio che cosa è successo in queste ultime ore che ha lasciato senza parole.

Ballando con le stelle: Per questa coppia salta la finale causa Covid

Quest’anno il programma super seguito del sabato sera, ovvero Ballando con le stelle, è stato davvero molto complicato da gestire.

Ci sono stati vari infortuni, e varie infezioni causa Covid 19, ma questo sabato, finalmente ci sarà la puntata finale, dove verrà decretato il vincitore del programma.

Sembrava andare tutto nel migliore di modi, ma come ha dichiarato la stella Milly Carlucci tramite il suo profilo social di Instagram, per una coppia la finale è molto a rischio e potrebbe addirittura saltare.

Il motivo? Il ballerino Maykel Fonts, ovvero il maestro di Alessandra Mussolini, ha accusato un malessere nella giornata di domenica.

Sono stati eseguiti vari tamponi, ed i primi due sono risultati negativi, mentre il terzo è risultato positivo al Covid-19.

Ovviamente, anche Alessandra Mussolini è stata sottoposta a tampone, e per il momento è risultata sempre negativa.

In queste ore, stanno cercando di capire, se Alessandra si potrà esibire sabato in diretta per la finale del programma, rispettando tutte le norme di sicurezza previste dal protocollo, e per evitare ulteriori casi all’interno della troupe e degli altri partecipanti.

Davvero un bruttissimo periodo per Ballando con le stelle, che anche nella puntata finale, sembra avere mille problemi, legati ovviamente all’emergenza sanitaria in corso che stiamo vivendo.

Per il momento, attendiamo nuovi sviluppi per capire che cosa decideranno di fare e se Alessandra Mussolini riuscirà a partecipare alla finalissima di Ballando con le Stelle.

E voi avete seguito il programma condotto da Milly Carlucci? Qual’è la vostra coppia preferita?