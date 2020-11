Patrizia De Blanck si scaglia contro i concorrenti del Gf Vip, sembra non aver preso bene di essere finita per la prima volta in nomination, per questo motivo aggredisce chi l’ha nominata, ecco cos’è successo.

Ieri sera al Grande Fratello Vip, non sono mancati i colpi di scena, finalmente la Contessa Patrizia De Blanck è finita per la prima volta in nomination.

Dopo due mesi dalla sua entrata nel programma, i concorrenti vedendola come una nonnina, hanno sempre voluto proteggerla per la sua età, ma dopo gli ultimi comportamenti poco carini della De Blanck nei confronti di alcuni concorrenti del Gf Vip, quindi Stefania Orlando, Giulia Salemi ed Adua del Vesco hanno voluto ribellarsi e l’hanno finalmente nominata, ma lei sembra non aver preso bene di essere finita per la prima volta al tele voto, ecco cos’è successo.

Gf Vip, Patrizia De Blanck aggredisce chi l’ha nominata

La puntata di ieri sera è finita con un esito inedito per la Contessa De Blanck, che non si aspettava di finire in nomination, infatti quando Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti i nominati della settimana, per primo Francesco Oppini che si aspettava di finire al tele voto, avendo fatto le nomination palesi per gli uomini, ma il secondo nome fatto da Alfonso è quello che ha spiazzato tutti, “Patrizia De Blanck in nomination” lei un po intontita si è guardata intorno, non ha capito inizialmente, poi ha ripetuto con una faccia perplessa “Patrizia De Blanck in nomination?“.

Signorini ha confermato alla Contessa di essere finita al tele voto e lei con un finto sorriso stampato in faccia si è alzata ed è andata vicino ad Oppini, ma poi dopo qualche ora ha aperto il fuoco contro chi ha fatto il suo nome.

Patrzia De Blanck fino ad oggi non ha mai provato le brezza di andare in nomination, ma questa volta è stata nominata da ben tre sue compagne cioè Stefania Orlando, Giulia Salemi e Adua Del Vesco, la Contessa è subito corsa ad indagare chi avesse fatto il suo nome, ricordiamo che comunque la nomination dovrebbe essere segreta e i concorrenti non dovrebbero rivelare il nome di chi hanno nominato, ma questo non è accaduto perché Patrizia ha scoperto chi ha fatto il suo nome e si è scagliata contro di loro.

Alla Salemi ha detto “la prima che arriva dopo due mesi che sono qua e mi nomina, vattene, non ti voglio vedere, allontanati da me, per me sei cancellata, non voglio sapere ne chi sei ne come ti chiami” Giulia ha provato a giustificarsi senza avere successo “non era nulla di personale, è un gioco non puoi dire una cosa del genere” Patrizia ha rincarato la dose “non me ne frega nulla, non mi parlare” poi si è rivolta ad Adua dicendole “tu sei un’altra, cancellate il mio nome perché non vi parlerò più“.

Patrizia ha aggredito solo Adua e Giulia, perché Stefania non ha voluto confessare alla Contessa di averla nominata, molto probabilmente perchè aveva paura della sua reazione, avendo già avuto diverse discussioni con lei non voleva rovinarsi la serata, dopo la sfuriata alla Salemi e alla Del Vesco, possiamo dire che ha fatto bene a non proferire parola.

Vedremo se nelle prossime ore, Stefania Orlando confesserà alla Contessa di averla nominata, sicuramente la De Blanck non avrà filtri e dirà qualcosa anche a lei.



