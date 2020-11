Vediamo insieme chi ha inviato a Tommaso Zorzi, un aereo con una frase dolcissima che ha sorvolato il cielo del Gf Vip.

Come sappiamo, tra i vari protagonisti che sono al centro dell’attenzione nella casa più spiata d’Italia, c’è anche Tommaso Zorzi.

Vediamo meglio chi è stato ad inviargli un dolcissimo messaggio.

Gf Vip: Tommaso Zorzi svelato chi ha inviato l’aereo con il messaggio d’amore

Il programma che va in onda 24 ore su 24, ovvero il Grande Fratello è sempre molto amato e seguito in tutte le sue edizioni.

LEGGI ANCHE —-> FERRAGNEZ, LA BELLA SORPRESA DAL BALCONE CHE COMMUOVE MAMMA CHIARA

E come sappiamo, spesso vengono inviati alcuni aerei, per i vari personaggi che sono all’interno della casa, con dediche o frasi particolari.

In questi ultimi giorni, un aereo è stato dedicato a Tommaso Zorzi, ed in molti si chiedevano chi fosse il mandante di una così dolce frase.

A scoprire chi fosse il mandante, ci ha pensata Barbara D’urso tramite il suo programma, super seguito, Live non è la D’Urso, ed ha anche letto una dolcissima lettera per Tommaso.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: RISSA SFIORATA TRA DUE VIPPONE, INTERVENGONO GLI AUTORI

La frase che era scritta sull’aereo era la seguente:

“Sei un essere speciale”

Il mandante di questo bellissimo gesto, si è firmato solamente Simone, e Tommaso è rimasto senza parole, perché ha dichiarato di sognare un uomo che gli dedichi “La cura” di Franco Battiato.

Questo ragazzo, che ha inviato la lettera da Barbara D’urso ha dichiarato di avere 25 anni, e sembra essere molto interessato a Tommaso.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito, ma siamo sicuri che Barbara D’Urso ci terrà aggiornati sullo svilupparsi della situazione.

E voi cosa ne pensate di questo bellissimo, e dolcissimo gesto d’amore fatto per Tommaso Zorzi?