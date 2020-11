Alessandro Cattelan ha sconfitto il covid: il conduttore di X Factor, assente dal talent da due settimane a causa del virus, ha finalmente annunciato di essere guarito e che presto tornerà alla conduzione. Ecco i dettagli

Alessandro Cattelan guarito dal covid

Alessandro Cattelan ha sconfitto il covid: il conduttore di X Factor, assente dal talent da due settimane a causa del virus, ha finalmente annunciato di essere guarito e che presto tornerà alla conduzione del programma. La notizia è stata data tramuite i social; Cattelan infatti ha pubblicato su Instagram un video in cui balla con gioia e tanta grinta sulle note di Without me di Eminem. Una clip che per i fan è stato un chiaro messaggio anche per annunciare il suo ritorno in tv dato che il brano recita “Guess who’s back, back again” che vuol dire esattamente “Indovinate chi è tornato”. Ha poi voluto aggiungere nella didascalia del post: “Cause It feels so empty without me” ovvero “È tutto così vuoto senza di me”. Cattelan così dopo più di due settimane, è finalmente guarito dal covid, sta bene ed è pronto per tornare al timone di X Factor. Secondo indiscrezioni il passaggio di testimone tra Alessandro e Daniela avverrà durante la quarta puntata della fase live di questa edizione 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Cattelan positivo al covid-19

Anche Alessandro Cattelan ha annunciato tramite un post di Instagram di essere positivo al Covid. Il conduttore di X Factor nonostante le numerose misure di sicurezza adottate nel programma, grazie a dei controlli effettuati periodicamente dal talent, ha scoperto di aver contratto il virus. Appresa la notizia Cattelan, ha subito pubblicato un post sul suo profilo scrivendo: “Ho scoperto di essere positivo in attesa di effettuare il test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”

Daniela Collu prende il posto di Cattelan a X Factor

Daniela Collu, anche conosciuta come Stazzita su Instagram ma soprattutto su Twitter, da qualche anno è al timone della conduzione dell’Extra Factor, in onda subito dopo le puntate in diretta del noto talent show di Sky. A causa della positività al Covid di Cattelan – storico conduttore – la produzione ha deciso di inserire proprio la Collu al posto di Alessandro.