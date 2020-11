Arisa stravolge completamente il suo look: “È una lotta continua”

Arisa ha di nuovo cambiato look e tramite un post Instagram ha voluto mostrare l’acconciatura, lanciando anche un messaggio di body positivity.

La nuova professoressa di Amici Arisa si trova nuovamente tutti gli occhi puntati, non solo per l’ennesimo cambio di look, ma anche per il bel messaggio di body positivity che ha accompagnato alla foto che la ritrae con la nuova acconciatura su Instagram.

L’acconciatura per la seconda puntata di Amici

La cantante ha voluto provare un nuovo modo per acconciare il suo taglio a caschetto corto in occasione della seconda puntata di Amici, il noto talent in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, programma nel quale si trova per la prima volta nel ruolo di professoressa.

Non più capelli lisci e disciplinati, ma onde ribelli che le donano un aspetto da ragazzina, nonostante i suoi ormai 38 anni. Non è certo una novità che Arisa cambi il look: negli anni ha infatti abituato i fan a cambiamenti repentini per quanto riguarda i suoi tagli e acconciature. Da tagli cortissimi a chiome fluenti, la vincitrice del Festival di Sanremo 2014 si è mostrata in molti modi diversi, dimostrando di poter cambiare infinite volte. Motivo di queste metamorfosi è anche la tricotillomania, malattia di cui è affetta da diversi anni che provoca un comportamento compulsivo nello strapparsi peli e capelli dal corpo e che purtroppo porta spesso a calvizie. Ha detto così addio ai tagli cortissimi ed è passata al caschetto con frangetta grazie all’applicazione di extension, che ha poi ravvivato con un’acconciatura mossa appositamente per la seconda puntata di Amici.

Il messaggio di body positivity di Arisa sui social

Ma l’occasione della condivisione del selfie non è solo quella di mostrare il nuovo look: in didascalia, infatti, la cantante di “Controvento” ha lanciato un bel messaggio di body positivity, di cui sui social è paladina. L’argomento le sta molto a cuore e spesso in passato ne ha parlato, molto scalpore ad esempio aveva fatto la fotografia postata quest’estate che la ritraeva in costume, nella quale si era definita un “albero di arance, un panino al latte, una dea”

“La bontà è super cool”

L’artista diventata ormai un simbolo di body positivity ha sempre lanciato messaggi rivolti soprattutto alle ragazzine che si devono confrontare quotidianamente con immagini sui social di donne perfette e felici, con corpi impeccabili e irraggiungibili, la maggior parte delle volte ritoccate. Il focus di questa volta è la bontà e l’amore per sé stesse, del quale troppo spesso viene sminuita l’importanza: l’invito è quello di amarsi così come si è, senza finzioni o ritocchi, questa è la chiave per poter amare veramente le persone che ci circondano.

“Non pensare male di me, che io sono esattamente come te“, ha scritto in didascalia, spiegando come per essere felice e rispettare gli altri la cantante abbia scelto di rispettare in primis se stessa. Continua: “Facciamo la pace. Amiamoci, che il tempo sembra tanto ma è sempre meno. Comincia adesso a dire ti amo a chi vuoi tu, a cuore pieno, e bada che sia vero, impegnati. L’amore è un esercizio contagioso. Salva, ti salva.. prova. Se inizi non smetti più. Vedrai. La tua vita cambierà. Sii fico, sii buono. La bontà è super cool”

