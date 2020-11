Cristiano Malgioglio annuncia il suo ingresso al Gf Vip, dichiarando quali siano i motivi per cui vuole, a tutti i costi, entrare nel casa più spiata d’Italia, scopriamoli insieme

Dopo tanti rumors sull’entrata a sorpresa di Cristiano Malgioglio nella casa del Gf Vip, finalmente è arrivata la conferma proprio da lui sulla sua partecipazione nel reality, moltissimi suoi fan non vedo l’ora di rivederlo al Grande Fratello, dopo la sua ultima comparsa qualche anno fa nel programma ha conquistato il cuore di tutti, regalando trash e intrattenimento al pubblico, vedremo cosa combinerà quest’anno, intanto Malgioglio ha lasciato delle dichiarazioni sul perché ha deciso di partecipare al reality, ecco cosa ha detto.

Tramite una lunga intervista a Chi, ha anticipato che a breve entrerà nella casa più spiata d’Italia, ormai amatissimo anche dai più giovani per aver regalato gioie nella scorsa edizione, Malgioglio ha dichiarato che uno dei motivi per cui entra al Gf Vip è per Alfonso Singorni, infatti i due sono molto amici, ma ha anche ammesso che vuole entrare nel programma perché vuole proteggersi dal Covid e vede questa occasione, essendo isolati e sotto controllo medico, come una buona idea per scampare al virus, in effetti non ha tutti i torti, visto che in questo momento di crisi per il nostro paese, sembra non esserci un posto più sicuro della casa di Cinecittà.

Cristiano Malgioglio: “il Gf Vip mi proteggerà dal Covid”

Nella lunga intervista a Chi, Cristiano Malgioglio ha detto “voglio fare questo reality, per Alfonso Signorini e anche perché in questo brutto momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronavirus, la casa del Gf Vip per me è la protezione assoluta” e ha aggiunto “anche se dentro al casa ci sono alcuni personaggi che non centrano nulla con me” si vede da quanto ha confessato che già prova delle antipatie per qualcuno, sicuramente con il suo caratterino si noterà subito di chi si tratta.

Malgioglio continua l’intervista parlando del Covid e di quanto l’abbia demoralizzato in questo periodo “la cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti i mie affetti e di tutti gli abbracci, ho un immensa voglia di abbracciare e lo farò nella casa, almeno li lo potrò fare” quindi molto probabilmente ha anche dei vip preferiti, infatti ha fatto i nomi dei personaggi che ama di più, scopriamoli.

I Vipponi preferiti di Malgioglio

Ovviamente i suoi preferiti non potevano che essere i “belli” della casa tra questi ha nominato Andrea Zelletta di cui ha detto “ha una faccia stupenda” e ancora Enock che l’ha conosciuto al Chiambretti night “è molto dolce e affettuoso” dice e infine Tommaso Zorzi di cui pensa “è un pò esagerato nel suo modo di fare e vivere ma senza di lui la casa nona avrebbe ritmo”,

Cristiano aggiunge anche che avrebbe voluto che nella casa ci fosse ancora Fulvio Abbate, di cui ha una grande stima e ha confessato che non vede l’ora di abbracciare la Contessa De Blanck perché ha precipito la sua infelicità guardando il reality da casa.

Per vedere Cristiano Malgioglio al Grande Fratello dobbiamo aspettare Venerdì, scopriremo se finalmente lo rivedremo alle prese con le faccende domestiche.

