Vediamo insieme a che cosa si riferisce la bella Milly Carlucci, e qual’è il segreto di Todaro che ha scoperto solamente oggi.

Il programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, è terminato, ma ci sono alcune polemiche che continuano ad esserci.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bella padrona di casa.

Milly Carlucci svela “Solo oggi ho saputo del segreto di Todaro a Ballando”

La bella Milly Carlucci, ha terminato quella che è stata l’edizione più difficile e complicata del programma Ballando con le Stelle.

Durante il programma che è sempre andato in diretta, è successo davvero di tutto, ballerini che hanno contratto il Covid, svenimenti, infortuni e quant’altro.

Ma nella puntata che è andata in onda ieri, del programma La Vita in diretta, la bella Milly ha fatto una particolare dichiarazione su Raimondo Todaro.

Il ballerino, nella puntata finale, dove è arrivato al quarto posto, non è sembrato molto felice, insieme alla sua bella Elisa Isoardi.

Successivamente ha anche litigato, o comunque ha avuto a che ridire con Selvaggia Lucarelli e Paolo Continci.

Ma l’intervento di Milly Carlucci ha cercato di spiegare la fonte di tanto nervosismo, e degli animi accesi.

Ha infatti dichiarato le seguenti parole.:

“Abbiamo scoperto solo oggi che ha fatto la finale di Ballando con un alluce fratturato….Se lo è fratturato durante le prove ma non lo ha voluto dire a nessuno, neanche io lo sapevo. Per poter ballare si è fatto una bomba di antidolorifico”.

Ma sembra che questo suo intervento non abbia funzionato, perché anche Milly Carlucci nel momento del ballo ha pensato che fosse successo qualcosa, ma come lei stessa ha dichiarato nessuna sapeva di questo incidente.

Insomma, alla coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sembra essere successo davvero di tutto, e forse proprio per questo motivo, non gli è sembrato giusto il quarto posto nella classifica di Ballando con le stelle.

E voi cosa ne pensate di quello che ha dichiarato Milly Carlucci su Raimondo Todaro? Anche secondo voi, forse, si meritavano un’altro posto in classifica?