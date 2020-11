Emanuela Folliero in accappatoio per il suo bagno caldo: un dettaglio non sfugge ai fan

Emanuela Folliero ha infiammato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le curve bollenti dell’ex annunciatrice

Il fascino della storica annunciatrice televisiva Mediaset non tramonta mai. Anche in questo periodo complicato soprattutto nella sua Milano, la 55enne non perde il buon umore ed il sorriso per strappare un momento di spensieratezza ai suoi follower di Instagram. Per anni il volto dei “Bellissimi” di Rete 4, ha da qualche anno smesso di lavorare attivamente in televisione, dedicandosi alla famiglia ed alla casa. Non presente come una volta in televisione, la sua fama e celebrità adesso spopola sui social. Dove non disdegna foto e video che mettono in evidenza le sue curve bollenti. Che non passano mai inosservate. Anche il post che ha pubblicato poco fa ha scatenato i follower che non hanno perso tempo commentando e lasciando like al video che hanno trovato irresistibile. Soprattutto per un dettaglio che non è sfuggito ai suoi fan.

Emanuela Folliero è sempre stata una bellissima donna, che anche oggi mantiene intatto in suo fascino. Ma anche le sue curve da capogiro che da sempre hanno fatto impazzire i suoi ammiratori della televisione. Che adesso si sono trasferiti sul web. L’ex conduttrice ed annunciatrice condivide tanti post su Instagram, come detto non solo foto ma anche video. Nella prima fase dell’emergenza Coronavirus, con il lockdown totale in tutta Italia, ha tenuto compagnia ai follower con tanti video che spesso sono stati presi d’assalto dai fan. Anche l’ultimo pubblicato in ordine di tempo è stato un successo in termini di like e commenti. Un particolare bollente in verità non è sfuggito ai follower. In accappatoio bianco e pronta per la vasca ed un bagno caldo, i fan hanno notato la scollatura dall’accappatoio. “C’è chi ha inserito lo zoom e chi mente” hanno commentato i follower. Tra i like appare anche quello di Matteo Salvini, assiduo fan della Folliero.