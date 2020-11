Gf Vip, Tommaso Zorzi ha avuto uno crisi, il folle gesto non è passato inosservato al web, che l’ha paragonato alla cantante Britney Speras, prima di essere ricoverata in clinica, fece lo stesso gesto

Ieri sera, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del Gf Vip fino ai primi di febbraio, i concorrenti sono andati in crisi, chi ha pianto fino allo sfinimento, chi è quasi svenuto e chi come Tommaso Zorzi ha avuto un vero e proprio mental breakdown, ma non tutti hanno presa male questa notizia, come Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, i due modelli sono felici di poter restare così a lungo nella casa, soprattutto dopo aver fatto tantissimi sacrifici per riuscire ad entrare nel reality, i due dicono che non sprecheranno questa occasione.

Ma il web influencer, Tommaso Zorzi, al contrario non è felice come i suoi due amici e non ha preso bene la notizia data da Signorini, molto probabilmente si aspettava di passare le feste natalizie insieme alla sua famiglia, questo comunicato l’ha sconvolto al punto tale da cambiare il suo look.

Ma non solo per questo motivo Zorzi, ha compiuto il folle gesto, infatti ieri sera il web influecer ha discusso con i suoi due migliori amici, Stefania Orlando e Francesco Oppini, litigata molto animata che ha costretto Tommaso ad abbandonare la sua camera e a traferire nella stanza arancione e a dormire affianco a Elisabetta.

Ma sta mattina a mente lucida, Zorzi ha preso una drastica scelta cioè ha voluto tagliarsi i capelli a zero, in molti sul web vedendo il comportamento di Tommaso, quasi isterico, l’hanno paragonato a Britney Spears, anche lei poco prima di essere ricoverata in clinica per una crisi isterica, si era rasata completamente a zero, simbolo di pazzia per molti utenti del web.

Su twitter gli utenti hanno iniziato a postare foto divertenti su Tommaso e su il suo mental breakdown, l’episodio di Britney è passato alla storia, in quel momento era sotto droghe e alcol, nulla a che vedere con le motivazioni di Tommaso, ma il fatto di tagliarsi i capelli per entrambi è un simbolo di malessere come detto anche da Zorzi.

MA AIUTO TOMMASO CHE SI STA FACENDO RASARE I CAPELLI DA ZELLETTA E URTIS CHE COMMENTA “COME BRITNEY SPEARS PRIMA DI ENTRARE IN CLINICA” ⚰️⚰️⚰️#GFVIP pic.twitter.com/jYMOj8TwMN — venere di twitta (@sonolaferaz) November 24, 2020

Pensate quale follia passa nella testa di uno che in una situazione di stress totale mette il carico da 90, manda in mental breakdown tre quarti di casa e poi va a farsi rasare i capelli da Zelletta. Mental breakdown si, ma con classe. #GfVip — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) November 24, 2020

