Continua a gonfie vele la storia d’amore di Giulia De Lellis e la sua nuova fiamma Carlo Gussalli Beretta. Dopo la fine della travagliata relazione con Andrea Damante, l’influencer sembra aver trovato di nuovo la felicità.

Sono passati solo pochi mesi dall’ufficializzazione della fine della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma la bella influencer sembra essersi lasciata tutto alle spalle. Già la scorsa estate gli esperti di gossip avevano insinuato ci fosse una crisi tra i due protagonisti di Uomini e Donne, ma la ex coppia aveva preferito non rendere pubblica la notizia del loro allontanamento. Fino a quando si sono fatte sempre più insistenti le voci sulla presunta relazione tra la De Lellis e l’amico di Damanate, Carlo Gussalli Beretta.

I tre, insieme ad altri amici, avevano trascorso le vacanze insieme a Forte dei Marmi, e proprio li sarebbe scattata la scintilla tra Giulia e Carlo. Scintilla confermata poco tempo fa dalla stessa influencer che però ha voluto precisare che la storia con il rampollo fosse iniziata solo dopo la fine della sua precedente relazione.

Damante ospite da Silvia Toffanin aveva raccontato tutta la sua delusione per l’inaspettata relazione della sua ex con l’amico e aveva insinuato che i due avessero iniziato a vedersi già durante la vacanza in toscana.

La De Lellis, tramite diverse storie Instagram pubblicate sul suo profilo, ha fermamente negato le accuse di Damante raccontando inoltre che l’ex e il nuovo compagno non fossero neanche molto amici. Chiarita la situazione Giulia De Lellis continua con serenità a vivere la sua nuova storia d’amore. I due sono stati avvistati poche settimane fa insieme in un famoso ristorante alle porte di Bergamo e in Franciacorta, ufficializzando definitivamente la laison. E lo scorso week end secondo i follower più attenti dell’influencer, Giulia avrebbe presentato il nuovo fidanzato alla famiglia.

La coppia, pur non apparendo insieme nelle reciproche foto pubblicate sui social, erano entrambi a Roma, e in una delle stories di Carlo si intravede un piede della De Lellis. Secondo i followers quindi i due piccioncini erano insieme nella capitale. Giulia, legatissima alla famiglia, appena riesce torna a Pomezia e questa volta non sarebbe stata da sola. Secondo i ben informati la nuova coppia sarebbe innamoratissima e le presentazioni in famiglia sarebbero già state fatte. Anche Andrea pare abbia messo un punto alla storia con Giulia e stia frequentando l’attrice 19enne Elisa Visari.

