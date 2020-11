Massimiliano Morra ospite di Live-non è la D’Urso rivela qualcosa in più sul suo complicato rapporto con Adua Del Vesco. L’attore racconta che tra di loro ci sarebbe stato qualcosa di fisico e subito dopo sarebbe avvenuta la rottura del rapporto.

Massimiliano Morra torna a parlare del suo rapporto con Adua Del Vesco. I due erano entrati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, come ex fidanzati ma poco dopo avevano ammesso che la loro storia d’amore era stata inventata a scopo pubblicitario. La domanda che si erano posti sia il pubblico che i coinquilini della casa, era perché i due fossero così rancorosi l’uno con l’altra se effettivamente non ci fosse stato nessun rapporto d’amore tra di loro, come più volte dichiarato da entrambi. Durante la permanenza di Massimiliano Morra nel reality di canale 5, non era stato chiarito in modo definitivo questo argomento e Barbara D’Urso a Live- non è la D’Urso, non si è lasciata scappare l’occasione per approfondire le motivazioni di questo astio.

Massimiliano durante l’intervista ha lasciato intendere che in realtà i due, nonostante non fossero effettivamente fidanzati, abbiamo condiviso qualche momento intimo. L’attore ha ammesso di essere stato molto insistente nel corteggiamento della Del Vesco, fino, come dichiarato da lui, “ad arrivare a fare qualcosina” con la finta fiamma.

Massimiliano afferma che Adua gli abbia fatto capire che qualcosa tra di loro potesse succedere e il bel attore non avrebbe perso l’occasione. Da li la rottura definitiva tra di loro, non solo nel rapporto finto ma anche in quello reale. Adua dal canto suo, ha sempre negato che ci fosse stato un rapporto fisico, dichiarando che il suo astio era dovuto solo alla troppa insistenza nel corteggiamento di Massimiliano. Non torna però che la siciliana abbia poi raccontato ai coinquilini il suo sentore sull’omosessualità del finto ex compagno.

Una bomba che ha scosso parecchio gli animi dentro e fuori la casa, soprattutto per il fatto che per giorni la De Vesco aveva negato di averlo detto. Inchiodata dai video clip e dalla testimonianza di Tommasso Zorzi, l’attrice aveva dovuto ammettere la cosa, suscitando un mare di polemiche. Alla fine l’ ex coppia grazie alla permanenza nella casa sembrava aver trovato un nuovo equilibrio, bisognerà capire se una volta uscita dalla casa Adua gradirà le nuove rivelazioni di Massimiliano a Live-non è la D’Urso.

