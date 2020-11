Marina la Rosa riappare sui social. L’ex gieffina lancia un messaggio su IG: “E’ crisi”

Marina la Rosa ha postato una foto su Instagram, invitando le persone a comportarsi in un certo modo in queste anomale festività natalizie

E’ stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello, quella di Pietro Taricone e della vittoria di Cristina Plevani. Parliamo del 2000, ben 20 anni fa e della comparsa nel nostro paese del reality probabilmente rimasto più seguito dal pubblico. La conduzione fu affidata ad una giovane e brava Daria Bignardi con la partecipazione di Marco Liorni. Se si fa un sondaggio tra gli spettatori si scopre che proprio la prima edizione del Grande Fratello resta quella rimasta nel cuore. Per la novità indiscussa per il nostro paese, ma anche per le storie dei personaggi che lo hanno reso celebre. Tra questi personaggi ricordiamo senza dubbio la presenza della ‘gatta morta’, così definita dall’indimenticato Pietro Taricone che è scomparso prematuramente nel 2010 per un incidente aereo. L’attrice non volle cedere alle tentazioni del giovane campano, che le fece una corte serrata durante il programma, per poi cambiare obiettivo e dirigersi su Cristina Plevani.

Marina la Rosa ha avuto una carriera artistica abbastanza importante, con il ruolo da attrice che le ha regalato tante soddisfazioni nell’arco degli anni. Molto attiva sui social, è sempre attenta a tematiche importanti e di interesse generale. Poco fa ha scritto un post su Instagram soffermandosi sull’emergenza Coronavirus, ponendo l’attenzione su un tema abbastanza sentito come l’arrivo delle prossime festività natalizie. L’argomento è stato quello degli alberi di Natale, che sono il tema centrale delle festività ogni anno. Un simbolo che troppo spesso diventa sinonimo di sprechi e consumismo, che si potrebbero evitare. “La parola chiave è ‘crisi’. Personale, mondiale, economica ed esistenziale. Coldiretti, a proposito di crisi, denuncia il fatto che quest’anno, causa covid, circa 14 milioni di alberi di Natale non potranno trovare spazio nelle nostre case poiché il settore florovaistico, secondo alcune ordinanze legate al periodo che stiamo vivendo, è stato costretto a rallentare produzione e vendita. Non sarebbe quindi il caso di prendere in considerazione, una volta e per tutte, di far entrare nelle nostre case dei bellissimi alberi di Natale finti?!”.

Discussione che ha trovato l’approvazione di tantissimi follower che hanno preso a cuore l’argomento, e che si sono mostrati d’accordo con le parole dell’attrice che anche stavolta è riuscita ad attirare l’attenzione su di se non solo grazie alle sue doti fisiche, ma anche per toccare delle tematiche che rimangono apprezzate e di dominio pubblico. Un tema, quello degli sprechi e delle tendenze inutili, che dovrebbero avere larga approvazione dalla maggioranza degli italiani. Che proprio in questo periodo si trovano a combattere altre criticità che vanno dalla paura per il contagio alla crisi economica che sta colpendo tantissime famiglie. E voi, cosa ne pensate di questo tema che ha lanciato la bella e sensuale attrice?