Avanti un Altro, Maria Mazza: “Ora sono guarita, ma a chi poteva interessare del mio Covid”

Avanti un Altro scalda i motori in vista della partenza della prossima stagione. La “dottoressa sexy” fa una confessione su Instagram

Il programma di Paolo Bonolis sta per ripartire, con le norme anti Covid da rispettare nel rispetto di tutti i partecipanti. Sarà un edizione anomala quella di quest’anno, come del resto sono stati tutti gli eventi televisivi condizionati dall’emergenza Coronavirus, e con questa seconda fase in Italia che fa paura e che sta colpendo anche tanti personaggi dello spettacolo e della televisione. Tra questi c’è anche Maria Mazza, un volto importante del programma, una delle protagoniste femminili che fanno impazzire i fan insieme a Sara Croce e Claudia Ruggeri. La showgirl napoletana ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram, confermando di aver avuto il Covid e di essere guarita. Nel post ha affermato che le registrazioni del programma per lei hanno avuto un mese e mezzo circa di ritardo proprio in attesa del suo tampone negativo che le permettesse di poter tornare a lavoro in studio insieme agli altri partecipanti.

Avanti un altro: Maria Mazza ha scritto un lungo post su Instagram, una testimonianza anche per difendersi da alcune illazioni che si erano fatte sul suo conto, e che ha voluto puntualizzare. “Non ritenendo di particolare importanza la notizia (a chi poteva fregare del mio covid) avevo taciuto al riguardo ma, visti tutti i commenti ai miei post soprattutto relativi alla scuola, chiariamo qualche punto. Il virus lo si può incontrare ovunque non avrete mai la certezza di esservi ammalati a scuola , al bar , in autobus ecc ecc. Nel mio caso , quando l’ho contratto, avevo rinunciato a tante cose, palestra (da tanto), parrucchiere (da 1 mese), e potrei fare mille esempi”. Nel post la showgirl ha anche continuato le spiegazioni sul possibile suo contagio: “Con ogni probabilità l’avrò contratto facendo la spesa ma non lo saprò mai. E no se state pensando che me lo abbiano trasmesso Sveva o il mio compagno vi sbagliate perché , dopo decine di TAMPONI PRIVATI e TEST SIEROLOGICI PRIVATI , abbiamo avuto la certezza che l’unica ad aver avuto il covid in famiglia e a casa sono stata io , e meno male visto che con me vive anche mia madre”.

Poi l’affondo finale, contro una categoria, quella degli insegnanti, che si lamenta forse eccessivamente della situazione. Riportiamo ancora le sue considerazioni personali espresse nel post su Instagram: “Per cui finiamola di definire anime pie questi poveri insegnanti che hanno paura del covid perché altrimenti chi lavora in farmacia o al supermercato potrebbe pensare di essere per voi carne da macello visto che non ha mai smesso di lavorare da marzo. Per come la vedo io visto il disastro economico ormai evidente a tutti bisogna chiudere tutto ma MAI LA SCUOLA”. Considerazioni che hanno aperto un acceso dibattuto sotto al suo post, con una parte dei follower che ha preso le distanze da quello che ha scritto, mentre altri hanno incoraggiato le sue tesi. In ogni caso con la foto da lei postata e da noi pubblicata sotto ha messo in evidenza anche le sue qualità fisiche. Che come sempre non passano inosservate e che scatenano la passione dei follower, da sempre pazzi del suo personaggio e delle sue curve bollenti. Voi, cosa ne pensate dello sfogo di Maria Mazza?