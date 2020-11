Tu si que vales, stasera in scena la semifinale: attesa per la decisione su Gerry Scotti

Tu si que vales: stasera in scena la semifinale del celebre programma televisivo che appassiona il pubblico. Il conduttore sarà in studio?

Tra poche ore andrà in scena l’attesa semifinale del programma di successo di Canale 5, che anche in questa particolare edizione ha ricevuto un complesso clamoroso in termini di ascolto. Ma abbiamo assistito anche alle performance di tanti artisti che hanno emozionato il pubblico ed i giudici. Storie che sono arrivate da tutto il mondo e che hanno reso piacevole la trasmissione che si è distinta anche nell’edizione condizionata dall’emergenza Coronavirus, che sta vivendo una fase critica con questa seconda fase che sta portando contagi anche tra i personaggi dello spettacolo e della televisione. Contagio che ha colpito anche uno dei componenti della giuria. Parliamo di Gerry Scotti che ha vissuto dei momenti anche abbastanza delicati a seguito della scoperta del suo tampone positivo. Prima qualche giorno a casa, poi il lieve peggioramento delle sue condizioni di salute che hanno richiesto il ricovero in ospedale. In recenti interviste il conduttore ha raccontato la sua esperienza presso l’ospedale di Rozzano, con l’ingresso in terapia sub intensiva ed il ringraziamento ai medici e sanitari che si sono presi cura di lui con grande professionalità. Adesso Gerry Scotti ha lasciato l’ospedale a seguito dei miglioramenti degli ultimi giorni. Ma stasera sarà presente in studio per la semifinale della trasmissione?

Tu si que vales è un programma molto seguito anche per la presenza di un cast di prim’ordine. Infatti insieme a Gerry Scotti nella giuria ci sono anche Maria De Filippi Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Ma ad allargare la troupe di personaggi famosi anche due bellezze come Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. Già questo basterebbe per creare interesse, ma come detto la forza del programma risiede sia nella formula che piace agli spettatori, ma soprattutto nella bravura dei concorrenti e le loro storie che emergono nelle loro performance. Il tema della serata di stasera è uno in particolare, al di la dell’interesse per chi potrebbe arrivare alla finale della settimana prossima. Parliamo della presenza di Gerry Scotti all’interno dello studio. Il conduttore come abbiamo detto si trova a casa a seguito fel miglioramento delle sue condizioni di salute. Ma resta in attesa della negativizzazione del suo tampone, che stando a quanto appreso nelle ultime ore sarebbe ancora da verificare. Quindi il conduttore di Chi vuol essere milionario si dovrà accontentare di un collegamento da casa, garantendo comunque la sua presenza e la sua simpatia agli spettatori. La speranza di Gerry Sotti resta quella di poter partecipare alla finalissima che sarà in programma il prossimo fine settimana. Nei prossimi giorni infatti il conduttore si sottoporrà a nuovo tampone per verificare se possa arrivare la negatività. Ed a quel punto si aprirebbero per lui le porte della finale di sabato.