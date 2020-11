Chiara Ferragni, una ex di Fedez le scrive e lei risponde: “Abbiamo un’alleanza”

Chiara Ferragni parla della violenza sulle donne e del suo pensiero sulla distorta visione dei media e di molti utenti sull’argomento e la ex di Fedez, Giulia Valentina, dice la sua alla moglie del cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Le nuove compagne e mogli degli ex fidanzati sono sempre un argomento tabù, o quasi. Hanno smentito questo clichè le due super influencer Chiara Ferragni e Giulia Valentina. E l’occasione non poteva essere delle migliori. Chiara Ferragni ieri sera ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lunghissimo video per dare la sua opinione e soprattutto sensibilizzare tutti i suoi follower sul tema della violenza sulle donne e del maschilismo generalizzato presente nel nostro paese. Una tematica importantissima che l’influencer ha sempre trattato e mai come ieri ha voluto chiarire con tutti i suoi fan. Nel video Chiara Ferragni colpevolizza e accusa i media che molte volte raccontano una verità totalmente modificata dal pensiero maschilista della società. A causare questa forte reazione in Chiara sono stati i recenti i fatti di cronaca che hanno visto protagonista Alberto Genovese, accusato di stupro nei confronti di una 18enne presente ad una festa a casa dell’imprenditore. Secondo Chiara, i media e soprattutto tantissimi utenti, tra i quali molte donne, al posto di manifestare solidarietà per la ragazza abusata, si sono scagliati contro la vittima perché accusata di essere stata poco vestita, drogata o consapevole della situazione. Accusa alle quali Chiara si oppone fermamente ricordando che nessun comportamento, giustifica una violenza sessuale. Come ricorda Chiara Ferragni, non è il primo caso nel quale una donna, ha paura di denunciare per non incorrere nel giudizio maschilista della società. Insomma un argomento importantissimo per le donne e no solo. E proprio sul tema della solidarietà femminile si è suggellata l’alleanza tra la moglie e la ex fidanzata di Fedez.

LEGGI ANCHE > STASH PRESTO PAPÀ, SCRIVE UNA DOLCISSIMA DEDICA ALLA FIGLIA IN ARRIVO

Giulia Valentina, compagna di del cantane milanese dal 2013 al 2016, non si è fermata alle rivalità d’amore e ha deciso di manifestare il suo supporto a Chiara. In modo non è stato tra i più loquaci, solamente qualche emoticon di consenso, ma sicuramente il gesto è stato notato e apprezzato dalla moglie di Fedez che ha deciso di risponderle nella stessa maniera. Un piccolo gesto di pace e soprattutto solidarietà femminile, totalmente inaspettato ma dal grandissimo valore simbolico. L’interazione conferma e avvalora esattamente il concetto che Chiara Ferragni voleva trasmettere al proprio pubblico femminile: sostenersi sempre e comunque!

LEGGI ANCHE > FRANCESCA CIPRANI SCATENA LE IRONIE DEI FOLLOWER DI IG: “LA FELICITÀ È IN QUELL’ALBERO”