Stash dei The Kolors, scrive su Instagram delle dolci parole per la figlia in arrivo, il cantante non vede l’ora di diventare finalmente papà

Stash, cantante dei The Kolors, tra pochissimo realizzerà il suo sogno, cioè diventare finalmente papà, insieme alla sua compagna Giulia Belmonte che diventerà mamma di una bellissima bambina, la neomamma ha compiuto da poco 25 anni e anche lei non vede l’ora di vedere la nuova arrivata.

A quanto dicono al momento tanto atteso manca sempre meno, circa qualche settimana, Stash, essendo una persona molto riservata, ha colpito tutti i fan pubblicando una dedica dolcissima per la piccola in arrivo, invece la mamma qualche ora fa ha postato una foto del suo pancione scrivendo “so già che sentirla muovere dentro di me, mi mancherà“, segno che manca davvero pochissimo al parto, fan, amici e parenti non vedono loro di conoscere la nuova arrivata, ma vediamo cosa ha scritto Stash alla sua piccola in arrivo.

Leggi anche->Matrimonio a Prima Vista 2020: Sitara e Andrea si sono fidanzati

La dedica di Stash presto papà “sarai il centro di ogni cosa”

Il leader dei Kolors, Stash, non vede l’ora di diventare papà, è lui ad annunciare il momento è sempre più vicino, infatti vuole far sapere a tutti quanto è emozionato per l’arrivo della nuova arrivata e con un post su instagram scrive una dedica dolcissima alla futura figlia che avrà insieme alla compagna Giulia Belmonte.

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso giugno, quando il Maria de Filippi ha pubblicamente detto durante il la finale del programma “Amici Speciali” In un momento così complicato per il mondo sono felice di celebrare un inno alla vita: Stash diventa papà” Maria felicissima per Antonio Fiordispino, in arte Stash, l’ha visto crescere nel suo talent ora diventare anche padre, non è riuscita a trattenere l’emozione.

Stash infatti era uno dei concorrenti finalisti di Amici Speciali, ma aveva rinunciato all’ultimo di partecipare al talent dicendo “Io di opportunità ne ho già avute tante”, lasciando il suo posto ad Umberto Gaudino, ha voluto probabilmente dedicarsi alla compagna e alla nuova arrivata, dimenticando per un pò il lavoro.

“Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te. Ci riuscirò! Ti aspettiamo“ queste sono le parole del futuro papà che non vede l’ora di iniziare, insieme alla sua compagna, queste nuova avventura che gli cambierà per sempre la vita.

Ovviamente sotto il post publicato da Stash, in moltissimi hanno commentato, non solo i fan ma anche i suoi colleghi tra cui Alessandra Amoroso, Mar venier e Max Brigante, sono tutti felici per l’arrivo della neonata e non vedono l’ora di conoscerla, facciamo tutti un in bocca al lupo ai neo genitori.

Leggi anche->Benedetta Rossi: il “dramma” è successo in una giornata davvero difficile