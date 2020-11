Vediamo insieme di capire che cosa è successo alla bravissima e super seguita Benedetta Rossi, in una giornata davvero difficile per lei.

Il suo libro sta andando davvero benissimo, e stiamo parlando del quinto, e lei è ovviamente Benedetta Rossi.

Vediamo insieme che cosa le è successo nelle ultime ore di davvero particolare.

Benedetta Rossi: il “dramma” è successo in una giornata davvero difficile

In questo momento, sono giorni un po’ concitati per la super seguita Benedetta Rossi, perché il suo quinto libro di ricette di cucina, e non solo, è uscito il 27 ottobre, e lei sta facendo la promozione, in vari programmai televisivi.

Come lei stessa ha raccontato attraverso il suo canale social di Instagram, ieri era abbastanza in ansia perchè doveva andare ospite in un programma molto conosciuto, se non tra i più famosi.

Ieri, infatti, l’abbiamo vista a Porta a Porta, con il grandissimo Bruno Vespa, e questa volta, a causa dei vari protocolli di sicurezza per il Covid, è andata da sola, senza il marito Marco, che l’ha aspettata a casa.

Il tutto si è svolto in un paio d’ore, perchè è immediatamente tornata a casa, ma oltre all’ansia di andare in un programma così noto, è successo un piccolo “dramma” tutto femminile.

Una volta arrivata, si è cambiata, e quando ha messo le calze, si è accorta, che il paio nuove erano rotte sotto al piede, e come lei stessa ha dichiarato, non aveva pensato di portarne un’altro.

Si chiedeva, se la smagliatura si ampliasse e si riuscisse a vedere, ma fortunatamente è andato tutto nel migliore dei modi.

una volta tornata a casa, Marco l’ha accolta nel migliore dei modi, con la cena fatta, che consisteva in un panino con il prosciutto crudo.

La coppia formata da Benedetta Rossi e Marco è sempre molto simpatica e poi la bravura in cucina della food blogger è indiscutibile.

E voi seguite i programma di Benedetta Rossi o avete acquistato il suo nuovo libro? Siete brave in cucina oppure no?