Barbara d’Urso provoca su Instagram e mostra le sue curve bollenti: “Oggi ho caldo”

Barbara d’Urso ha stupito i follower di Instagram con una provocazione che nessuno si aspettava: lo scatto in bikini ha fatto il giro del web

Sempre al centro dell’attenzione, non solo per le sue trovate televisive, la conduttrice napoletana ha riscosso un grande successo con il suo ultimo post pubblicato su Instagram. Personaggio pubblico amatissimo o detestato allo stesso tempo, sa come far parlare di se in qualsiasi circostanza. L’arte di attirare l’attenzione è sua da tempo, e la pratica con successo ormai da tantissimi anni. Doti fisiche indiscusse a parte, c’è da dire che la conduttrice è un personaggio pubblico che riesce ad entrare nel cuore delle persone che la amano. Mentre è odiata da chi non condivide il suo modo di fare televisione o di apparire in pubblico. Su questo il pubblico da temo si è diviso, e soprattutto su Instagram le dispute non mancano. Con le due opposte fazioni che si sono contrapposte l’una contro l’altra, tra chi stravede per la 63enne napoletana e chi invece vorrebbe non vederla più condurre. La sua televisione viene definita volgare e trash dai suoi detrattori, che anche su Instagram non fanno mancare le critiche feroci che spesso trascendono anche in offese pesanti. Che mettono in discussione le sue doti fisiche o la veridicità di alcune foto che sarebbero ritoccate.

Barbara d’Urso non ha mai risposto pubblicamente alle accuse che le vengono rivolte sul web, lasciando senza risposte anche alcune frasi pesanti nei suoi confronti. Ma con l’ultimo post pubblicato la conduttrice ha risposto a modo suo, mettendo il evidenza quello che è il suo fisico perfetto a 63 anni. La sua mania per l’allenamento fisico e l’alimentazione sana il segreto per rimanere così bella ed attraente. Una delle donne che ancora oggi appare in grado dio reggere il confronto con colleghe molto più giovani di lei. Il post in bikini che ha voluto pubblicare oggi è stata una provocazione per tutti i follower, soprattutto per quelli che stravedono per lei. E c’è da dire che ce ne sono tanti, che apprezzano la donna oltre che la professionista. Stavolta con lo scatto ha davvero esagerato, con il décolleté che ha fatto impazzire i suoi ammiratori che ovviamente si sono scatenati in una miriade di commenti. Alcuni dei quali anche ironici ma mai volgari. Come detto stavolta è stata la conduttrice ad innescare le fantasie dei suoi ammiratori, con una didascalia alla foto che ha reso incandescente l’atmosfera: “Oggi ho caldo” ha scritto, riportando alla mente il ricordo dell’estate che ha procurato malinconia in alcuni fan. Ma nella stragrande maggioranza invece c’è stato estremo entusiasmo per lei, con i like ed i commenti che hanno stupito per il numero raggiunto. Questa volta non si sono letti particolari commenti negativi, solo applausi e complimenti per la conduttrice napoletana. La foto l’abbiamo pubblicata sotto, a voi i commenti.