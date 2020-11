Aurora Ramazzotti è guarita dal Covid e può finalmente tornare alla sua vita normale concentrandosi sui suoi obbiettivi. Primo tra tutti il suo impegno nella campagna di Body Positivity. La 23 continua a condividere la sua battaglia contro l’acne che l’ha colpita alcuni mesi fa per dimostrare che la perfezione non esiste.

Una settimana con parecchie buone notizie per Aurora Ramazzotti, che dopo essere guarita definitivamente dal Covid 19, è potuta tornare alla sua vita normale. Dopo un periodo difficile nel quale ha dovuto isolarsi e prendersi cura della propria salute, la bella 23, ormai perfettamente in forma è tornata ad allenarsi, come testimoniano le sue stories su Instagram, ma soprattutto continua la sua campagna di Body Positivity.

La primogenita di Michelle Hunziker alcuni mesi fa, aveva voluto condividere con i suoi fan il problema di acne che l’ha recentemente colpita. In un post social la ragazza ha condiviso una foto del suo viso al naturale, dove si vedono alcuni segni dell’acne e ha spiegato che non solo la perfezione non esiste ma non è neanche bella. Purtroppo, secondo Aurora Ramazzotti, il mondo social crea delle realtà dove tutti sembrano, felici, affermati e soprattutto “perfetti”, ma la realtà molto spesso è diversa.

Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Questo coraggioso gesto di Aurora è stato molto apprezzato dal pubblico e sono stati migliaia i commenti di supporto all’influencer. Inoltre altre celebrity hanno deciso di appoggiare il messaggio di Aurora mostrandosi per come sono realmente. Prima su tutte Giulia De Lellis, che poco dopo ha parlato apertamente e senza “filtri” del comune problema alla pelle. Dal giorno del “coming out” sul suo problema di pelle sono tantissimi i followers che hanno cominciato a supportare la Ramazzotti, con consigli e soprattutto appoggio morale.

Per ringraziarli, Aurora ha deciso di coinvolgerli e tenerli sempre aggiornati sui progressi che piano piano stanno arrivando. E ora le cure contro l’acne, iniziate alcuni mesi fa, sotto il controllo medico della sua skin therapist Alice Lastrato, le regalano le prime piccole soddisfazioni. Si nota infatti, dalla stories pubblicata da Aurora, un netto miglioramento. La guarigione non è ancora definitiva ma i risultati sono notevoli e siamo sicuri che in brevissimo tempo la 23enne possa risolvere definitivamente il problema.

