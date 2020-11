Selvaggia Roma continua la sua personale guerra agli uomini della casa del GF Vip. Questa volta il bersaglio è Andrea Zelletta, che la romana accusa di non essere stato rispettoso e minaccia di vuotare il sacco su presunti messaggi e like su Instagram molto compromettenti.

Selvaggia Roma non ha intenzione di rendere facile la vita dei maschi all’interno della casa del GF Vip. Dopo le accuse di tradimento alla fidanzata Giorgia rivolte all’ex amico Enock Barwuah e le rivelazioni dei suoi presunti baci con Pierpaolo Pretelli è il turno di Andrea Zelletta. Nella tarda serata di ieri, durante una chiacchierata con Stefania Orlando, ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di scottanti notizie che potrebbero creare non pochi problemi all’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Selvaggia, Zelletta dovrebbe evitare di avere un atteggiamento scontroso nei suoi confronti e soprattutto non parlare di rispetto visto che lei è a conoscenza di messaggi privati e like molto compromettenti per il pugliese.

L’ira e le minacce di Selvaggia Roma ad Andrea sono arrivati a seguito di una forte lite che la romana ha avuto con Elisabetta Gregoracci, nella quale proprio Zelletta era intervenuto per difendere l’ex moglie di Flavio Briatore. L’ex tronista avrebbe freddato l’influencer ricordandole di portare rispetto ad Elisabetta. E proprio questo termine non è piaciuto a Selvaggia che poco dopo mentre piangeva e si confidava con Stefania Orlando ha dichiarato che l’ultima persona al mondo che dovrebbe parlare di rispetto è proprio Zelletta.

Non è difficile capire che la romana si riferisca alla segnalazione dell’influencer Alice Fabbrica, che era venuta in trasmissione a raccontare che il tronista l’avrebbe più volte cercata prima di entrare nella casa, tradendo di fatto la fidanzata Natalia Paragoni. Accuse negate da Zelletta che si dice pronto a procedere con una querela ai danni della ragazza. Natalia dopo le dichiarazioni di Alice Fabbrica aveva voluto tranquillizzare i fan, affermando di essere serena e di credere fermamente alle parole del fidanzato.

Nelle utile ore però Selvaggia Roma è tornata sull’argomento e sembra prontissima a far emergere parecchi dettagli che potrebbero aggravare la posizione di Andrea. Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per vedere se Alfonso Signorini vorrà rivelare a Zelletta le parole della Roma.

