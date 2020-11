Francesca Ciprani scatena le ironie dei follower di IG: “La felicità è in quell’albero”

Francesca Cipriani ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve bollenti che fanno il giro del web

La showgirl è un personaggio molto seguito su Instagram. Le sue curve bollenti attirano l’attenzione dei follower di Instagram, ma anche degli spettatori che spesso rimangono senza parole quando la bionda ‘bombastica’ viene ospitata nei programmi di intrattenimento. Presenza costante nei salotti di Barbara d’Urso, adesso è un personaggio pubblico anche sui social, dove sta riscuotendo un successo forse inatteso. Infatti i suoi post ricevono spesso piogge di like e commenti da parte dei suoi ammiratori che la seguono con passione. Ma dobbiamo dire che per lei non ci sono solo complimenti. Infatti, come per tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione, non mancano anche le critiche da parte di chi non condivide i suoi modi di vestire e in generale di porsi in televisione.

Francesca Cipriani è sempre stata questa, e anche in merito alle ultime critiche nei suoi confronti ha preferito non cadere nelle provocazioni ed andare avanti per la sua strada. Ha continuato a pubblicare post su Instagram che hanno messo in evidenza la sua bellezza e sensualità, ma anche le sue curve bollenti che non passano mai inosservate. Nell’ultimo post in verità è riuscita anche a scatenare le ironie dei follower che di fronte alla sua esplosività fisica si sono sbizzarriti in commenti che hanno fatto sorridere anche altri fan. In una delle sue classiche foto immersa nella natura, stavolta ha messo in evidenza il suo lato b, mentre il lato a ha sfiorato il tronco di un albero. Questa immagine ha scatenato le fantasie del web. Il commento allo scatto della showgirl è stato: “Felicità nella semplicità”. Un follower ha risposto: “La felicità sta in quell’albero”. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.