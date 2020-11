Justine Mattera, tristezza infinita: “Quest’anno non riuscirò proprio a farlo”

Justine Mattera ha voluto esprimere tutta la sua delusione e tristezza per la situazione riguardo la pandemia da Coronavirus. Scopriamo perché

La showgirl è un personaggio molto amato dal pubblico, che apprezza le qualità fisiche della 49enne americana. Soprattutto su Instagram l’ex moglie di Paolo Limiti è molto seguita perché mette in evidenza il suo fisico perfetto e le sue forme da capogiro. Impossibile non rimanere colpiti dalle sue doti per i follower che si dicono pazzi di lei nei commenti che posta con cadenza quasi quotidiana. Ma oggi per lei è stato un giorno particolare. In preda alla malinconia ed alla nostalgia per la sua America, ha voluto condividere le sue ansie e paure a causa dell’emergenza Coronavirus che sta imperversando non solo in Italia ma in molti paesi del mondo. Una pandemia che nessuno si sarebbe aspettato qualche mese fa e che invece sta colpendo anche i personaggi dello spettacolo e della televisione in modo allarmante in questa seconda ondata. La showgirl di origini americane, che di solito è sorridente e pronta a sedurre i follower grazie alle sue doti fisiche, stavolta è apparsa triste e spenta, con il pensiero ad un periodo speciale dell’anno che non potrà trascorrere nella sua amata New York. Un lungo post su Instagram ha messo in evidenza questo suo malessere, cercando conforto negli amici virtuali del web, che in ogni caso non le fanno mai mancare il supporto e la carica.

Justine Mattera è stata molto sincera e diretta nel post che ha pubblicato su Instagram poco fa. Le sue parole sono arrivate al cuore dei fan, che stravedono per lei non solo per le sue doti fisiche ma anche per la sincerità e la disponibilità che riesce a dimostrare con tutti, anche con gli amici del web. Il suo rammarico è quello di non poter trascorrere, dopo 20 anni, le festività del Natale nella sua New York, a casa sua. Ecco il post che ha pubblicato su Instagram: “Non mi è mai piaciuto l’inverno. Sono nata di primavera su Long Island a 15 minuti dal mare. Ho fatto la bagnina per anni a Rockaway Beach. Il sole, il caldo, il mare, la sabbia, il gelato, la sera senza giacca. Certo che mi piace Natale, eh ed a New York è spettacolare. Non mi fate pensare. Quest’anno sarà il primo anno in 20anni che non torno a casa. 😔. Voi come passerete il Natale?”. La tristezza della showgirl è stata parzialmente mitigata dall’affetto e l’amore dei follower che hanno provato a tirarla su di morale. Con le testimonianze che evidenziano il difficile momento che farà vivere delle festività natalizie di sicuro in forma ridotta rispetto al passato. Tanti i like ed i commenti per lei che in ogni caso continua a rimanere runa delle donne più seguite sul web. Con la passione dei fan che si certifica dai numeri che riesce a collezionare anche sul web.