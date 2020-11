Elena Morali manda il web in tilt: il balletto da ragazza Cin Cin è da capogiro – VIDEO

Elena Morali ha mandato il web in tilt con un balletto da “ragazza cin cin” che ha scatenato i follower. Immagini non per deboli di cuore

La showgirl ha scatenato i follower di Instagram ancora una volta con una trovata delle sue. Non nuova a certe esibizioni, la compagna di Luigi Favoloso ha utilizzato tutta la sua bellezza ed estrema sensualità per far impazzire i suoi ammiratori del web. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione ma anche naufraga a l’Isola dei Famosi è un personaggio molto apprezzato dal pubblico del web. Che impazzisce per il suo fisico perfetto e le sue curve bollenti. Insomma, parliamo di un personaggio noto soprattutto su Instagram. Al centro dell’attenzione per varie vicende legate al mondo del gossip ed alla relazione con Luigi Favoloso, nelle ultime settimane ha voluto mettere in chiaro i termini della sua situazione sentimentale. E zittire una volta per tutte le persone che hanno messo in dubbio la veridicità e la stabilità della storia con l’ex di Nina Moric.

Elena Morali ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram che ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Bellissima e sensuale, ha voluto provocare i follower con delle immagini da censura. Vestita con pantalone e giacca, non ha indossato l’intimo. Con le curve che quasi scoperte hanno fatto il giro del web e delle bacheche dei suoi follower. Un video che ha esaltato i fan, con il solito gioco del vedo non vedo che ha fatto impazzire i social. Non è la prima volta che accade che la compagna di Favoloso riesce ad attirare l’attenzione con le sue curve bollenti. Il video è davvero non per deboli di cuore, ed ha attirato l’attenzione dei follower che hanno mostrato il loro interesse a suon di like e commenti che hanno esaltato la sua bellezza per la ragazza di “Colpo Grosso”.