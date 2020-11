Non solo liti all’interno della casa del Gf Vip. Se Elisabetta Gergoraci e “l’amico speciale” Pierpaolo Pretelli sono sempre più lontani, una nuova inaspettata intesa è nata tra Giulia Salemi e il modello. I due condividono sempre più momenti insieme e la vicinanza non è passata inosservata ai telespettatori e soprattutto alla Gregoraci.

Giulia Salemi è entrata nella casa con una premessa: non è in cerca di un uomo durante la sua permanenza nel reality. L’ultima sua esperienza all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia non era stata delle migliori. La bella persiana si era innamorata dell’ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, lasciato da Cecilia in diretta nazionale proprio durante la partecipazione di lei al Gf. La storia tra Monte e la Salemi era parsa subito problematica, lui sembrava ancora innamorato della sorella di Belen, e infatti dopo pochi mesi la storia naufragò.

Da allora Giulia non ha più ufficializzato nessun rapporto sentimentale e soprattutto sembrava intenzionata a non cercalo più all’interno del reality. Ma qualcosa, secondo i telespettatori più attenti, sta accadendo. Sono sempre più frequenti infatti i momenti di vicinanza tra Giulia e l’ex velino Pierpalo Pretelli. Lui sembra aver definitivamente rinunciato al sogno d’amore con Elisabetta Gregoraci. Dopo mesi di serrato corteggiamento e parecchia resistenza da parte della calabrese, il 30enne sembra aver finalmente deciso di fare qualche passo indietro. E l’arrivo di Giulia potrebbe essere una delle motivazioni.

No scusate ma mi è proprio partita la ship 😭 #gfvip

I due si sono conosciuti prima dell’ingresso nel reality e Giulia è anche amica della ex di Pierpaolo, Ariadna Romero, ma la loro vicinanza continua non passa inosservata. Ad accorgersene per prima è stata Elisabetta Gregoraci che con i suoi consueti gesti segreti, avrebbe chiesto a Pierpaolo se è interessato all’ influencer. Non si è capita la risposta del ragazzo ma si è notato un grande sorriso, forse compiaciuto per la gelosia di Elisabetta.

La situazione tra i due era già tesa con l’entrata in casa del GF Vip di Selvaggia Roma che è parsa subito intenzionata a conquistare il modello e soprattutto a fargli capire come la Gregoraci lo stesse prendendo in giro. La vera minaccia però a questo punto sembra proprio Giulia Salemi. Non ci resta che attendere e scoprire le prossime mosse di Pierpaolo, soprattutto ora che Alfonso Signorino ha ufficialmente annunciato che il programma durerà fino a febbraio.

