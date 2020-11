Vediamo insieme, che cosa ha dichiarato la bella Antonella Elia, durante la diretta del Gf Vip, che ha lasciato tutti senza parole.

E’ una dei due opinionisti del Grande Fratello, stiamo parlando di Antonella Elia, che nella diretta di ieri, ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

GF Vip: Antonella Elia lo annuncia in diretta e lascia tutti senza parole

Lei è molto amata ed apprezzata dal pubblico a casa, che segue con molta attenzione e simpatia il programma che va in onda dalla casa più spiata d’Italia, ovvero il Grande Fratello Vip.

Nella diretta di ieri, dove sono successo molte cose, Antonella Elia, però ha dichiarato qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta perché inaspettata.

La bella Antonella, ha infatti detto che ha il “cuore spezzato” il motivo, è che la sua storia con Pietro delle Piane è terminata.

I due erano tornati insieme dopo il programma Temptation island, ma a quanto sembra non tutto è andato nel migliore dei modi.

Alfonso Signorni, dopo che Antonella Elisa ha comunicato questa cosa in diretta, ha dichiarato:

“E’ un programma che ti cambia la vita.”

La bella Antonella si è vista abbastanza dispiaciuto per l’accaduto, e sicuramente non sarà un bel periodo per lei, anche se magari è successo tutto di comune accordo, ma non lo possiamo sapere, perché non ha aggiunto ulteriori dettagli.

Nel corso della puntata, poi Alfonso, ha comunicato ai ragazzi all’interno della casa, che il programma continuerà fino a Febbraio, ma che loro avranno la possibilità di decidere se proseguire o meno.

E voi cosa ne pensate sia della dichiarazione in diretta di Antonella Elia e del fatto che il programma arriverà fino all’anno prossimo?