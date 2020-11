Vanessa Incontrada festeggia il compleanno con i follower di IG: “Tanti auguri a me” – VIDEO

Vanessa Incontrada oggi compie 42 anni: la bellezza spagnola ha voluto festeggiare insieme ai follower di Instagram la speciale ricorrenza

La conduttrice ed attrice spagnola oggi ha compito 42 anni. Ha voluto condividere l’emozione della data speciale per lei insieme ai suoi follower di Instagram, che anche questa volta hanno riempito di affetto e complimenti una delle donne più amate di sempre. Dalla sua apparizione in Italia, quando era giovanissima, ha sempre riscosso un grandissimo successo. La sua bellezza latina ha fatto sognare spesso gli ammiratori che hanno perso la testa per i suoi tratti mediterranei ed un fisico da capogiro. Nell’ultimo periodo per lei sono arrivati tantissimi complimenti per il coraggio mostrato nel posare per un noto giornale mostrando le sue ‘imperfezioni‘. Infatti, dopo una gravidanza ed il passar degli anni, l’attrice e conduttrice ha perso la sua forma di un tempo. Rimanendo però allo stesso tempo una donna bellissima ed attraente, anche con qualche rotondità in più.

Vanessa Incontrada ha più volte denunciato l’atteggiamento che hanno avuto spesso i follower nei suoi confronti, ed in generale di fronte alle donne definite ‘rotonde’ e con delle imperfezioni fisiche che sono state condannate. L’attrice e conduttrice spagnola si è eretta a simbolo della popolazione femminile, spesso vittima di atteggiamenti omofobi che hanno avuto ripercussioni anche molto serie nei confronti di alcune donne. Nella trasmissione “Vent’anni che siamo italiani” condotta con Gigi D’Alessio, Vanessa ha commosso gli italiani con un monologo sull’imperfezione che ha voluto riscattare tutte le donne che come lei negli anni hanno perso la loro perfezione fisica. “La perfezione non esiste” ha ribadito la conduttrice che oggi a 42 anni appare in tutto il suo splendore. In un periodo non bello a causa dell’emergenza Coronavirus per l’Italia ma anche per la sua Spagna, ha voluto condividere con il sorriso sulle labbra il giorno del suo compleanno. Vissuto tra restrizioni e pochi abbracci, ma sempre con il sole negli occhi che ha fatto innamorare i follower.