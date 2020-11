Un bambino a cavallo: è un famosissimo attore italiano, la foto lo ritrae da bambino

Un bambino a cavallo: siete riusciti a scoprire di chi si tratta? E’ un famosissimo attore italiano che ha postato questa foto su Instagram

Ha postato poco fa la foto su Instagram, uno scatto in bianco e nero che lo ritrae da bambino. Siete riusciti a capire di chi si tratta? Parliamo di un attore italiano molto famoso, arrivato alla celebrità grazie ad una serie che ha appassionato l’Italia. Parliamo di Salvatore Esposito, diventato celebre nelle vesti di Genny Savastano in Gomorra La serie. Arrivata alla quarta edizione, con la quinta in arrivo, parliamo di una delle prodizioni più famose di Sky. Nata dall’idea di Roberto Saviano, la fiction ha ripercorso dalla prima serie il libro dello scrittore, raccontando i fatti delle famiglie di camorra a Napoli e in Campania. L’attore è molto presente su Instagram, e molto spesso ha voluto esprimersi anche sull’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese.

Un bambino a cavallo: scoperto chi è. Si tratta di Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra la Serie. L’attore è impegnato in altri lavori, ed è oggi un affermato personaggio pubblico italiano. La sua napoletanità è spesso raccontata anche sui social. Non solo grande tifoso della squadra della sua città, spesso ama discutere di argomenti di attualità dal suo profilo Instagram. Tanti anche gli scatti che riguardano i set cinematografici dove è impegnatissimo non solo per Gomorra. Come detto Salvatore ama avere un rapporto diretto con il pubblico, e in questo momento particolare ha voluto condividere la foto che lo mostra da bambino, in una foto in bianco e nero che riporta la mente a qualche anno fa. “Cowboy kid” la didascalia alla foto che ha suscitato lo stupore dei follower che hanno commentato sotto la foto le loro impressioni. “Che bel bimbo” i commenti di tanti follower che hanno fatto i complimenti all’attore napoletano.