Uomini e Donne, Tina si scaglia contro Gemma: “A 70 anni non puoi più permetterteli”

Uomini e Donne e l’eterna rivalità tra le due donne che nella versione over del programma di Maria De Filippi continuano a scontrarsi

Nel programma pomeridiano di Maria de Filippi nella sua versione ‘over’ gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono ormai all’ordine del giorno. Le due non sono riuscite mai a piacersi, tanto che sin dalle sue prime apparizioni televisive la dama torinese ha avuto sempre difficoltà di fronte all’esperta opinionista romana, volto noto da anni nei programmi della celebre conduttrice. Come detto i due personaggi non vanno proprio d’accordo e non riescono ad avere nelle trasmissioni nemmeno un civile confronto, tanto che tra di loro si arriva spesso alle accuse. Una volta è la vamp torinese che provoca l’opinionista, ma di tanto in tanto i ruoli si invertono. Insomma, quello che emerge è spesso un teatrino anche di cattivo gusto che la conduttrice riesce con difficoltà a placare ed a mandare avanti la scaletta del programma.

Uomini e donne è un programma ormai storico condotto da Maria de Filippi. La conduttrice è impegnata su vari fronti. Non solo la trasmissione di intrattenimento in versione normale e over, ma anche altri programmi la stanno tenendo impegnata con un super lavoro. Sabato prossimo ci sarà la finale di “Tu si que vales”, il programma del sabato sera che conduce insieme a Gerry Scotti Teo Mammuccari Rudy Zerbi, con la partecipazione di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. Iniziata anche la stagione di Amici, mentre “C’è posta per te” inizia a scaldare i motori. Insomma, la De Filippi ha tanti impegni ed i continui litigi tra Tina e Gemma la stanno anche un po’ stancando. Nell’ultimo scontro l’opinionista romana ha accusato la dama Torinese di essere fuori luogo con dei “jeans da rockstar a 70 anni”. Pronta la replica della vamp: “E tu con queste vesti luccicanti sembri un albero do Natale”. Lo scontro non si placherà a questo botta e risposta, siamo certi.