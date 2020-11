Andrea Zelletta ha deciso di rimanere al Gf Vip, ma a una condizione, ha fatto una proposta indecente alla produzione, ecco cosa ha chiesto

Ieri sera Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del Gf Vip che il loro percorso all’interno del programma si prolunga fino all’8 di febbraio, all’interno della casa dopo questa notizia shock è scoppiato il caos, c’è chi vuole abbandonare e chi invece è felice, ma a far esplodere il web ci ha pensato Andrea Zelletta il quale si è distinto dagli altri concorrenti per una proposta indecente fatta alla produzione, ecco cosa ha chiesto.

L’ex tronista è uno dei concorrenti che fa sicuramente più discutere sul web, sul suo conto gli utenti sono divisi a metà chi lo ama per la sua educazione e chi invece non lo sopporta per il suo carattere chiuso tanto da nominarlo “comodino“ per dire che la sua presenza all’interno del reality è uguale alla presenza dei soprammobili, cioè inesistente, bisogna ammettere che ultimamente gli utenti che prima lo criticavano ora stanno cambiando idea, vendendo Andrea sempre più motivato a voler rimanere all’interno del Gf Vip e soprattutto perché in molti hanno notato un cambiamento, cioè sta facendo uscire il suo vero carattere, diventando anche simpatico.

Gf Vip: Zelletta fa una proposta piccante alla produzione

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini sul fatto che i concorrenti devono passare anche Natale e Capodanno dentro la casa, Andrea Zelletta è uno dei pochi concorrenti ad aver preso bene la notizia senza sbattere ciglio, anzi è motivato ad andare fino in fondo, affermando di aver faticato molto per avere questa possibilità e che sicuramente non se le farà scappare tra le mani per così poco, ma nelle ultime ore ha diciamo cambiato idea, cioè rimane nella casa solo a una condizione, cioè vuole un bagno senza telecamere.

Ma le parole del concorrente non sono passate inosservate al pubblico, Zelletta infatti ha replicato all’annuncio dato da Alfonso Signorini, in modo diverso dagli altri concorrenti, ha lanciato addirittura un appello alla produzione confessando “io resto volentieri qui dentro, vado avanti per tante cose, però c’è una cosa che voglio, vorrei un bagno senza telecamere, ci sarà una stanza così?” chiede il modello agli amici con cui sta chiacchierando e continua rivolgendosi questa volta agli autori “io ho una richiesta esplicita, un bagno senza telecamere, disponibile due volte a settimana con un mini schermo“, diciamo che Zelletta vorrebbe un pò di privacy, e continua a spigare agli altri concorrenti che lui ha bisogno di “scaricarsi” vuole sfogare lo stress in qualche modo, e pretende che gli autori capiscano il suo problema.

ZELLETTA CONTINUA LA SUA RIBELLIONE E VUOLE UNA PICCOLA TV IN BAGNO #GFVIP pic.twitter.com/gUydOaruWW — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 24, 2020

Vedremo se gli autori accoglieranno l’assurda richiesta di Zelletta, in attesa di scoprirlo vedremo chi dei concorrenti deciderà di abbandonare il gioco.

