GF Vip: durante la diretta del lunedì è andato in scena un simpatico siparietto tra Alfonso Signorini ed il famoso influencer milanese

In diretta televisiva nell’appuntamento serale del lunedì, è andato in scena un simpatico siparietto tra un collegamento ed un altro nella casa più spiata d’Italia. Da giorni non si parla d’altro della forte amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, quella che da tanti è stata definita una finta complicità messa in atto dal figlio di Alba Parietti solo perché si è reso conto che l’influencer milanese è il super favorito alla vittoria finale. Le accuse arrivano da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La brasiliana ad inizio programma ci aveva provato a stringere un rapporto intimo con Oppini, ma il rifiuto del celebre opinionista della Juventus nelle trasmissioni sportive non ha ceduto, respingendo in un certo senso indietro le avances della bella Dayane. Rifiuto che non è mai andato giù alla bellezza brasiliana che da quel momento ha dichiarato guerra a Francesco.

GF Vip che come sempre regala emozioni negli appuntamenti del lunedì e del venerdì, ma anche momenti esilaranti, grazie alla disponibilità dei concorrenti ma soprattutto per la bravura di Alfonso Signorini, bravo stratega e conduttore scafato. Pronto a gestire al meglio ogni tipo di situazione. Dopo un inizio impacciato nella scorsa edizione, quest’anno appare molto più deciso e fermo nel ruolo del padrone di casa in un programma che alla fine risulta sempre tra i più seguiti in televisione. Proprio qualche minuto fa ha stuzzicato Tommaso Zorzi sull’amico Francesco, che tra l’altro è a rischio eliminazione. Signorini ha chiesto all’influencer: “Cosa rappresenta per te Francesco Oppini”. La risposta di Zorzi ha fatto scoppiare in una fragorosa risata compagni e pubblico a casa: “E’ il mio Raimondo” ha ribattuto. Chiaro il riferimento alla coppia storica Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.