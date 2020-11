GF Vip, la clamorosa decisione di Fulvio Abbate su un concorrente: “Lo querelo”

Gf Vip: una decisione clamorosa e drastica quella che lo scrittore avrebbe maturato in queste ore nei confronti di un concorrente della casa

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena. Soprattutto in questa edizione, la seconda targata Alfonso Signorini, tanti sono stati gli argomenti scottanti che sono stati toccati sino ad oggi. Il numero dei concorrenti con il trascorrere delle settimane diminuisce nonostante le nuove entrate che hanno contribuito a rendere ancora più incandescente la situazione. Di sicuro il personaggio più forte e discusso di queste settimane resta quello di Selvaggia Roma, che è entrata nella casa con le chiare intenzioni di creare problemi e situazioni di litigi soprattutto nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Insomma, nella puntata di stasera ci saranno tanti argomenti da trattare e da regalare agli spettatori che si troveranno a vivere nuove emozioni relative ad i personaggi che da oltre due mesi si trovano all’interno della casa più spiata d’Italia. I ‘vipponi’ non sanno che i loro comportamenti e delle loro azioni potrebbero avere dei risvolti molto importanti all’esterno della casa. Bisogna fare attenzione a quello che si dice, perché molto spesso si parla anche senza rendersi conto che ci potrebbero essere delle telecamere ad ascoltare quello che viene pronunciato. Tanti i casi di eliminazioni nelle settimane precedenti, soprattutto per violazione del regolamento per espressioni infelici che a volte capita di avere senza nemmeno accorgersene.

GF Vip che questa sera si appresta a vivere una diretta in prima serata che promette scintille. Una clamorosa azione legale infatti verrà intrapresa da uno dei primi eliminati di questa edizione. Parliamo dello scrittore Fulvio Abbate che sta pensando di ricorrere ad una querela nei confronti di un concorrente che si trova all’interno della casa. Parliamo di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, che avrebbe avuto delle espressioni poco corrette nei suoi confronti. La frase in questione non è stata ancora rintracciata dal diretto interessato, che è stato allertato dal pubblico e dai follower. Abbate a tal proposito ha invitato i follower ad inviargli in video dove sarebbe stato accusato di avere degli atteggiamenti “da maniaco”. In attesa di capire come evolverà la questione, e nello specifico se veramente lo scrittore sia stato offeso da Francesco Oppini, il pubblico si prepara alla puntata di stasera. Di sicuro in quella sede lo stesso Signorini potrebbe porre al centro dell’attenzione la questione legale che Abbate minaccia di intraprendere nei confronti del figlio di Alba Parietti. In queste ore si attende anche la reazione della madre dell’opinionista, che sempre è intervenuta per difendere il figlio nella casa del Grande Fratello. In ogni caso non ci resta che attendere gli sviluppi e capire se veramente lo scrittore intenderà prendere questa clamorosa decisione.