Elisabetta Gregoraci continua il Gf, Briatore e Nathan si divertono nel deserto di Dubai

Elisabetta Gregoraci continua la sua esperienza al GF Vip, intanto l’ex compagno si diverte nel deserto insieme al figlio Nathan Falco

La showgirl sta vivendo una serie di emozioni all’interno del programma che probabilmente non pensava di dover vivere. Sin dall’entrata nel programma, che è stata posticipata di una settimana per un problema familiare mai svelato, la sua permanenza all’interno della casa è stata come un ciclone per gli altri concorrenti. Tanto si è parlato del suo rapporto con Flavio Briatore e di quella storia che sembrava ormai finita. Poi all’interno della casa c’è stato il tentativo di avvicinamento nei suoi confronti di Pierpaolo Petrelli, ma probabilmente le telecamere ed il fatto di avere un figlio all’esterno che potesse guardarla l’ha spinta al momento a trattenere ogni suo istinto. Tante in ogni caso le storie sul suo conto, con tante pagine di gossip che hanno avuto interesse prioritario.

Elisabetta Gregoraci ha tentato anche di spegnere ogni polemica nei confronti di Flavio Briatore. Anche se nelle primissime puntate ci sono state delle infelici e forti accuse reciproche, adesso la situazione sembra essersi calmata. Nella scorsa puntata l’imprenditore ha smentito clamorosamente una dichiarazione della sua ex riguardo ad una possibile proposta di matrimonio che lui avrebbe fatto nei suoi confronti. In generale, mentre la showgirl di origini calabresi si diverte a tentare la fortuna all’interno della casa del Grande Fratello Vip, di risposta Flavio Briatore ed il figlio Nathan Falco non se la passano così male. Anche per mettere fine a delle polemiche spesso strumentali, l’imprenditore ha preferito evadere da questa situazione difficile che si è venuta a creare nel nostro paese ed insieme al figlio è volato a Dubai. Poco fa ha pubblicato uno scatto dove ha mostrato il divertimento nel deserto insieme al figlio, che appare felice e spensierato insieme al padre. Mentre la madre è alle prese con litigi e nomination all’interno della casa. Chi se la passa meglio secondo voi?