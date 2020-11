Suscitano indignazione le parole pronunciate da Emma Marrone a Mika durante l’ultima puntata di X Factor. E arrivano le reazioni dei fan sui social

È stato il momento del giudizio sull’esibizione del concorrente Vergo ad aver dato il via all’acceso dibattito tra Emma Marrone e Mika, due tra i giudici della nuova edizione di X Factor. Durante lo scontro la cantante ha però pronunciato una frase che ha ha scatenato immediatamente le reazioni sul web: ecco che cosa non è piaciuto delle sue parole.

La sorpresa inaspettata

X Factor 2020 è arrivato ormai al quarto live con una grandissima sorpresa che ha lasciato tutti piacevolmente colpiti. Dopo aver concluso il periodo di isolamento dovuto alla sua positività al Coronavirus, alla conduzione è tornato Alessandro Cattelan. Un ritorno con il botto e per nulla scontato: ancora niente si sapeva, infatti, sul rientro o meno del presentatore, che si è smascherato con un colpo di scena svelando la propria identità togliendosi il casco sul quale si vedeva la sua immagine in collegamento. Il conduttore infatti aveva iniziato la puntata facendo finta di essere ancora in videochiamata da casa apparendo così sullo schermo. È stato solo dopo aver parlato con il primo ospite e prima di presentare i giudici che ha tolto il casco e… Sorpresa! Dietro al tablet con la sua immagine c’era davvero lui. E così, dopo i saluti emozionati, la gara ha preso il via.

Il dibattito con Mika e quella frase scomoda di Emma Marrone

Una serata decisamente “no” per Emma Marrone, la quale ha espresso molti giudizi sui cantanti delle altre categorie con i quali il popolo del web, che commentava in diretta sui social, si è trovato spesso in disaccordo. Ma è stato solo una volta finita l’esibizione di Vergo che si è arrivati ad un punto di svolta definitivo: la giudice infatti ha pronunciato verso Mika una frase che da tanti è stata giudicata irrispettosa.

L’esibizione di Vergo, che aveva preparato per l’occasione una cover di “Oro” di Mango, non è affatto piaciuta a Emma, che si è espressa non solo contro la performance stessa ma contro anche tutto il percorso del cantante, definito non lineare, e sulla personalità del concorrente. In risposta è intervenuto subito Mika difendendo la personalità di Vergo che invece a suo parere sarebbe ben chiara e definita. Ma a questo punto i toni si sono fatti più gravi e le voci hanno cominciato ad aumentare d’intensità.

L’ex coach di Amici di Maria De Filippi infatti, sentendosi fraintesa, a questo punto ha pronunciato la frase che per niente è piaciuta ai telespettatori: “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo“. Parole che hanno stupito e indignato molti, soprattutto se rivolte a personalità come Mika, di origini libanesi e non italiane. Un’offesa molto grave, a maggior ragione considerato il fatto che il cantante è in grado di parlare molte lingue oltre a quella d’origine. Inevitabile quindi la valanga di reazioni che si sono scatenate sui social. Ecco alcuni dei tweet che commentano l’accaduto.

